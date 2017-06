Anh tìm giải pháp đối phó sau vụ Quốc hội bị tấn công mạng

Khẳng định trên được Quốc hội Anh đưa ra sau một vụ tấn công mạng khiến các nghị sĩ không thể truy cập được hòm thư điện tử ở bên ngoài trụ sở Quốc hội nước này. Ảnh minh họa của Broadband Genie.

Trong thư điện tử gửi các nghị sĩ và được nhật báo Điện tín (Telegraph) của Anh đăng tải, giới chức Quốc hội Anh thông báo sáng sớm 24/6 đã phát hiện có hành vi bất thường và dấu hiệu một vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính của quốc hội.

Qua điều tra mở rộng đã xác định tin tặc tiến hành tấn công “liên tục và có chủ đích” vào tất cả các tài khoản thư điện tử của các thành viên quốc hội Anh. Hiện, giới chức quốc hội Anh đang phối hợp với Trung tâm An ninh mạng quốc gia để bảo vệ hệ thống mạng quốc hội Anh, theo đó nhanh chóng xác định phương thức tấn công và thay đổi mật khẩu các tài khoản thư điện tử để ngăn chặn tin tặc xâm nhập.

Một người phát ngôn Hạ viện Anh cũng khẳng định các biện pháp cần thiết đã được áp dụng để bảo vệ tất cả các tài khoản và hệ thống mạng của quốc hội nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Li-am Phoóc (Liam Fox) thì cho rằng vụ tấn công mạng này là một lời cảnh báo để tất cả mọi người cần phải thiết lập các mật khẩu có độ bảo mật an toàn hơn.

“Chúng ta đều biết thường xuyên có những vụ tấn công mạng do các tin tặc cố ý thực hiện nhằm lấy mật khẩu của người dùng. Trong một vài ngày qua, chúng ta đã nhận được những thông tin về các dịch vụ công bị tấn công vì vậy không có gì ngạc nhiên khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào các hòm thư điện tử của Quốc hội. Đây là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người là cho dù họ có ở Quốc hội hay ở đâu đó thì họ cũng cần làm tất cả những gì có thể để duy trì an ninh mạng, bao gồm cả việc cài đặt mật khẩu một cách an toàn.”

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Quốc hội Anh hôm qua (24/6) đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng, khiến các nghị sĩ không thể truy cập được hòm thư điện tử ở bên ngoài trụ sở Quốc hội. Theo báo Điện tín, nhiều nghị sĩ đã nhận được lời cảnh báo về vụ tấn công trên từ hôm 23/6 và không thể truy cập hòm thư vào ngày 24/6./.