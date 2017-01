Biểu tình phản đối Tổng thống Trump trước thềm Lễ tuyên thệ nhậm chức

Người biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump bên ngoài Khách sạn quốc tế và tòa tháp Trump ở Manhattan, NewYork (Mỹ). Hàng nghìn người Mỹ đã xuống đường ở thành phố New York - nơi được xem là thủ phủ của đảng Dân chủ - để lắng nghe những phát biểu của các ngôi sao như Robert de Niro, Michael Moore hay Alec Baldwin chống lại ông chủ tương lai của Nhà Trắng. Những người biểu tình phản đối ông Trump ở thủ đô Washington đốt chiếc mũ đỏ có ghi khẩu hiệu "Make America Great Again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Đây không phải lần đầu tiên biểu tình phản đối ông Trump xảy ra. Khi tỷ phú New York vừa đắc cử, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ. Những người biểu tình giơ cao khẩu hiệu phản đối và hình ảnh chế nhạo Tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Xe cảnh sát bị người biểu tình ở New York bao vây. Các sỹ quan cảnh sát đối phó với người biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Trump bên ngoài tòa nhà báo chí quốc gia (National Press Club) ở thủ đô Washington. Cuộc biểu tình ở New York kéo dài nhiều giờ liền, bất chấp giá rét. Xen giữa những khuôn mặt hừng hực khí thế tức giận phản đối ông Trump là những gương mặt lo lắng về một nhiệm kỳ Tổng thống quá khó đoán định. Người biểu tình phản đối Tổng thống Trump tuần hành dọc tuyến đường sẽ diễn ra cuộc diễu hành trong Lễ Nhậm chức của ông bên ngoài khách sạn quốc tế Trump ở Đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington. Phản ứng của một người biểu tình phản đối ông Trump khi đụng độ với những người ủng hộ ông tại thủ đô Washington. Người biểu tình phản đối ông Trump (bên phải) và người ủng hộ ông (bên trái) đối đầu trong các cuộc tuần hành ở thủ đô Washington. Một người ủng hộ Tổng thống Trump mang lá cờ có khẩu hiệu của ông vào giữa cuộc tuần hành của những người phản đối ông trên Đại lội Pennsylvania ở thủ đô Washington.

Người biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump bên ngoài Khách sạn quốc tế và tòa tháp Trump ở Manhattan, NewYork (Mỹ). Hàng nghìn người Mỹ đã xuống đường ở thành phố New York - nơi được xem là thủ phủ của đảng Dân chủ - để lắng nghe những phát biểu của các ngôi sao như Robert de Niro, Michael Moore hay Alec Baldwin chống lại ông chủ tương lai của Nhà Trắng.

Những người biểu tình phản đối ông Trump ở thủ đô Washington đốt chiếc mũ đỏ có ghi khẩu hiệu "Make America Great Again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Đây không phải lần đầu tiên biểu tình phản đối ông Trump xảy ra. Khi tỷ phú New York vừa đắc cử, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ. Những người biểu tình giơ cao khẩu hiệu phản đối và hình ảnh chế nhạo Tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Xe cảnh sát bị người biểu tình ở New York bao vây. Các sỹ quan cảnh sát đối phó với người biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Trump bên ngoài tòa nhà báo chí quốc gia (National Press Club) ở thủ đô Washington. Cuộc biểu tình ở New York kéo dài nhiều giờ liền, bất chấp giá rét. Xen giữa những khuôn mặt hừng hực khí thế tức giận phản đối ông Trump là những gương mặt lo lắng về một nhiệm kỳ Tổng thống quá khó đoán định. Người biểu tình phản đối Tổng thống Trump tuần hành dọc tuyến đường sẽ diễn ra cuộc diễu hành trong Lễ Nhậm chức của ông bên ngoài khách sạn quốc tế Trump ở Đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington. Phản ứng của một người biểu tình phản đối ông Trump khi đụng độ với những người ủng hộ ông tại thủ đô Washington. Người biểu tình phản đối ông Trump (bên phải) và người ủng hộ ông (bên trái) đối đầu trong các cuộc tuần hành ở thủ đô Washington. Một người ủng hộ Tổng thống Trump mang lá cờ có khẩu hiệu của ông vào giữa cuộc tuần hành của những người phản đối ông trên Đại lội Pennsylvania ở thủ đô Washington.