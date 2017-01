Các đệ nhất phu nhân Mỹ mặc gì trong lễ nhậm chức của Tổng thống?

Tổng thống John F. Kennedy và phu nhân trong buổi khiêu vũ – một hoạt động của lễ nhậm chức hồi tháng 1/1961. Trang phục của bà Jacqueline Kennedy do Ethel Frankau của Bergdorf Custom Salon thiết kế. Phu nhân Tổng thống Lyndon B. Johnson, bà Bird Johnson trong bộ đầm của nhà thiết kế John Moore chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống của phu quân tháng 1/1965. Jimmy và Rosalynn Carter khiêu vũ trong Lễ nhậm chức tháng 1/1977. Bộ đầm của bà Rosalynn Carter do Mary Matisse thiết kế. Trang phục bà Nancy Reagan mặc trong lễ nhậm chức Tổng thống của phu quân Ronald Reagan trong các nhăm 1981 (trái) và năm 1985 đều do John Galanos thiết kế. Vợ chồng Tổng thống Ronald Reagan vẫy chào những người ủng hộ trong lễ diễu hành trong ngày nhậm chức tháng 1/1981. Tổng thống Reagan cười lớn sau khi bà Nancy quên giới thiệu ông trong buổi hòa nhạc nhậm chức tháng 1/1985. Tổng thống Bill Cinton cùng phu nhân Hillary Rodham Clinton và con gái Chelsea Clinton trong lễ tuyên lệ tháng 1/1997. Bà Hillary mặc bộ đầm tím do Sarah Phillips thiết kế trong buổi khiêu vũ tại lễ nhậm chức tháng 1/1993. Tổng thống George W. Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush vẫy tay chào những người ủng hộ khi họ tham gia diễu hành trong ngày nhậm chức, tháng 1/2001. Đệ nhất phu nhân Laura Bush trong bộ đầm của nhà thiết kế Michael Faircloth tại buổi khiêu vũ nhậm chức. Tổng thống George W. Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush tại buổi khiêu vũ trong khuôn khổ lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Bush hồi tháng 1/2005. Phu nhân Laura Bush trong bộ trang phục trắng lịch lãm khi tham gia diễu hành ngày ông George W. Bush nhậm chức nhiệm kỳ 2, tháng 1/2005. Bà Michelle Obama lựa chọn bộ trang phục của nhà thiết kế Mỹ gốc Cuba Isabel Toledo trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Obama tháng 1/2009. Vợ chồng Tổng thống Obama trong buổi khiêu vũ nhậm chức tháng 1/2009. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle trong lễ diễu hành nhậm chức tháng 1/2013. Bà Michelle lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Thom Browne và đôi giày của J. Crew. Bà Michelle lựa chọn chiếc váy màu đỏ tươi của nhà thiết kế Jason Wu cho buổi khiêu vũ nhậm chức của ông Obama tháng 1/2013. Tổng thống Obama lịch thiệp mời phu nhân khiêu vũ.

Tổng thống John F. Kennedy và phu nhân trong buổi khiêu vũ – một hoạt động của lễ nhậm chức hồi tháng 1/1961. Trang phục của bà Jacqueline Kennedy do Ethel Frankau của Bergdorf Custom Salon thiết kế. Phu nhân Tổng thống Lyndon B. Johnson, bà Bird Johnson trong bộ đầm của nhà thiết kế John Moore chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống của phu quân tháng 1/1965. Jimmy và Rosalynn Carter khiêu vũ trong Lễ nhậm chức tháng 1/1977. Bộ đầm của bà Rosalynn Carter do Mary Matisse thiết kế. Trang phục bà Nancy Reagan mặc trong lễ nhậm chức Tổng thống của phu quân Ronald Reagan trong các nhăm 1981 (trái) và năm 1985 đều do John Galanos thiết kế. Vợ chồng Tổng thống Ronald Reagan vẫy chào những người ủng hộ trong lễ diễu hành trong ngày nhậm chức tháng 1/1981. Tổng thống Reagan cười lớn sau khi bà Nancy quên giới thiệu ông trong buổi hòa nhạc nhậm chức tháng 1/1985. Tổng thống Bill Cinton cùng phu nhân Hillary Rodham Clinton và con gái Chelsea Clinton trong lễ tuyên lệ tháng 1/1997. Bà Hillary mặc bộ đầm tím do Sarah Phillips thiết kế trong buổi khiêu vũ tại lễ nhậm chức tháng 1/1993. Tổng thống George W. Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush vẫy tay chào những người ủng hộ khi họ tham gia diễu hành trong ngày nhậm chức, tháng 1/2001. Đệ nhất phu nhân Laura Bush trong bộ đầm của nhà thiết kế Michael Faircloth tại buổi khiêu vũ nhậm chức. Tổng thống George W. Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush tại buổi khiêu vũ trong khuôn khổ lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Bush hồi tháng 1/2005. Phu nhân Laura Bush trong bộ trang phục trắng lịch lãm khi tham gia diễu hành ngày ông George W. Bush nhậm chức nhiệm kỳ 2, tháng 1/2005. Bà Michelle Obama lựa chọn bộ trang phục của nhà thiết kế Mỹ gốc Cuba Isabel Toledo trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Obama tháng 1/2009. Vợ chồng Tổng thống Obama trong buổi khiêu vũ nhậm chức tháng 1/2009. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle trong lễ diễu hành nhậm chức tháng 1/2013. Bà Michelle lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Thom Browne và đôi giày của J. Crew. Bà Michelle lựa chọn chiếc váy màu đỏ tươi của nhà thiết kế Jason Wu cho buổi khiêu vũ nhậm chức của ông Obama tháng 1/2013. Tổng thống Obama lịch thiệp mời phu nhân khiêu vũ.