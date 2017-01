Cận cảnh rà phá bom mìn ở Syria

Một thành viên đội rà phá bom mìn đang làm việc trên "Cánh đồng bom" ngoại ô thị trấn Dabiq, miền Bắc Syria. Ahmad Najjar, một tay súng Quân đội Syria tự do (FSA), mang trên tay thiết bị nổ tự chế do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cài lại ở ngoại ô Dabiq. Ahmad Najjar cầm mảnh vải còn lại từ quần áo của của đồng đội đã bị xé nát sau khi trúng bom mìn do IS cài lại. Tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) cầm thiết bị dò mìn đứng giữa đống bon mìn tự chế mà IS cài lại ở Dabiq. Nếu phát nổ, những thiết bị tự chế này có thể khoét một hố sâu nuốt chưng cả một người lớn. Các tay súng đang tìm cách vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế của IS cài lại Dabiq. Đây là nơi tàng trữ những thiết bị nổ của IS được khai quật từ những "cánh đồng bom" tại thị trấn Marea do lực lượng đối lập Syria kiểm soát.

