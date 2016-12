Châu Âu thắt chặt an ninh sau vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin

Động thái này diễn ra ngay sau vụ Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát và vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin của Đức tối 19/12 làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Người dân Đức thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khu chợ Giáng sinh ở Berlin. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, nước này đang “ở mức đe dọa khủng bố cao” sau vụ tấn công tại khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin của Đức.

Ông Hollande cũng nhấn mạnh rằng, tuy phải đối mặt với mức đe dọa cao nhưng Pháp đã tiến hành một chiến dịch an ninh quy mô lớn, sau hàng loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo ở nước này trong vòng hai năm qua.

Tại khu chợ Giáng sinh Champs Elysees ở thủ đô Paris, cảnh sát tuần tra được triển khai khá dày đặc cùng với hàng rào bê tông được đặt ở các lối ra vào để đảm bảo an ninh. Điều này khiến cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đều cảm thấy yên tâm hơn.

Ông Ludovic Ferla, chủ một sạp hàng tại khu chợ cho biết: “Tôi nghĩ Paris đang được đảm bảo an ninh tối đa, cảnh sát ở khắp mọi nơi, còn có cả rào chắn ở lối vào. Ngay khi có một chiếc xe máy hay ô tô nào dừng ở đó, cảnh sát sẽ ngay lập tức can thiệp. Tôi không biết tình hình ở những khu vực khác, nhưng ở đây chúng tôi được đảm bảo an ninh rất tốt”.

Còn đối với du khách, dù một số người tỏ ra lo ngại, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy hài lòng với mức độ an ninh. Anh Lionel Kohler bày tỏ: “Tôi cảm thấy an toàn kể từ khi đến Paris và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có mùa lễ hội tuyệt vời. Vụ tấn công ở Berlin không thể ngăn cản chúng tôi tận hưởng mùa lễ hội cuối năm này”.

Có hàng trăm khu chợ Giáng sinh giống như Champs Elysees trên khắp nước Pháp cũng như các nước châu Âu khác, trong đó có Bỉ. Xung quanh quảng trường Grand Place biểu tượng của thủ đô Brussels, Bỉ và khu chợ Giáng sinh gần đó, các xe tải chở hàng tiếp tục hành trình vận chuyển hàng ngày của mình, trong khi cả khách du lịch và người dân địa phương đều rất bình tĩnh.

Sau vụ tấn công ở Berlin, Bỉ vẫn duy trì mức độ 3 trên 4 về cảnh báo đe dọa khủng bố trên cả nước. Tuy nhiên, Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bỉ cũng kêu gọi cảnh sát địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác trong thời gian ban ngày và thắt chặt bảo vệ an ninh cho các chợ Giáng sinh.

Trong khi đó, tối 19/12, Thị trưởng Brussels đã yêu cầu cảnh sát vùng thủ đô duy trì các biện pháp an ninh tổng thể và đặc biệt lưu ý kiểm soát kỹ lưỡng và bố trí các chướng ngại vật đặt xung quanh khu vực Lễ hội mùa Đông, một lễ hội văn hóa truyền thống dịp cuối năm tại Bỉ.

Những biện pháp an ninh này khiến cho không chỉ người dân địa phương mà cả khách du lịch nước ngoài tới Bỉ cũng đều cảm thấy hài lòng. Anh Evelin Rodriguez, khách du lịch người Mexico cho biết: “Tôi thấy rất nhiều binh sỹ, cảnh sát được triển khai trên các đường phố. Vì thế mà tôi cảm thấy an toàn và thư giãn khi ở Brussels”.

Cũng như nhiều nước châu Âu khác, các thành phố lớn của Italia là nơi thường có những khu chợ Giáng sinh sầm uất, nhất là ở khu vực miền Bắc. Tại thành phố Bolzano, nơi có khu chợ Giáng sinh đông đúc và nổi tiếng bậc nhất miền Bắc Italy, các đơn vị an ninh, cùng nhiều lực lượng hỗ trợ khác, đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Tại Anh, cảnh sát thành phố London ngày 19/12 cho biết, họ đang xem xét lại kế hoạch đảm bảo an ninh tại các sự kiện lớn diễn ra trong mùa Giáng sinh./.