Chùm ảnh những gì IS bỏ lại ở đại học Mosul, Iraq

Quang cảnh bên trong thư viện trường Đại học Mosul sau khi lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát trường đại học này từ tay IS. Những cuốn sách trong thư viện bị cháy sau các cuộc giao tranh. Bên trong một căn phòng của trường đại học Mosul. Những trang sách cháy dở sau các cuộc giao tranh ác liệt. Không ai còn có thể nhận ra đây là khu vực dành cho sinh viên nghiên cứu tài liệu ở thư viện của trường đại học Mosul. Một góc của trường đại học Mosul gần như bị phá hủy hoàn toàn sau khi IS rút chạy. Mảng trần của thư viện trường đại học Mosul bị phá hủy trơ cốt sắt. Ngoài cơ sở hạ tầng bị phá hủy, rất nhiều tài liệu quý của trường đại học Mosul đã bị thiêu rụi. Quang cảnh bên trong một lớp học của trường đại học Mosul. Những vỏ đạn pháo được IS cất giữ trong trường đại học Mosul để phục vụ mục đích làm bom tự chế. Lực lượng Iraq có mặt bên ngoài trường Đại học Mosul sau khi giành được quyền kiểm soát trường đại học này từ tay IS.

