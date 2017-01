Cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq có những bước tiến tích cực

Sau 100 ngày phát động chiến dịch giải phóng Mosul với sự hậu thuẫn của liên quân do Mỹ đứng đầu, hôm qua, các lực lượng chính phủ Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía Đông thành phố này vốn là thành trì lớn cuối cùng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq. Thắng lợi này cũng được coi là bước tiến lớn và được xem như một bước đệm nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng các khu vực phía Tây Mosul.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Iraq, quân đội chính phủ nước này đã đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực phía Đông Mosul, tiêu diệt các tay súng, đồng thời phá hủy nhiều trang thiết bị, vũ khí của nhóm khủng bố này. Thông tin này cũng đã được Bộ Quốc phòng Iraq xác nhận.

Chăn và đồ đạc bỏ lại tại một nhà tù nữ ở Mosul sau khi phiến quân IS rút lui (Ảnh: Reuters).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq Sheikh Humam Hamoudi, quân chính phủ đã giải phóng toàn bộ phía Đông Mosul, tức các khu vực nằm ở tả ngạn sông Tigris, con sông chảy cắt qua thành phố lớn thứ 2 của Iraq. Trong khi đó, Người phát ngôn của quân đội Iraq- Thiếu tướng Yahya Rasool thông báo, hôm qua, quân đội đã tiến vào Rashidiya- quận cuối cùng ở khu vực Đông Mosul còn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng IS và đang tiếp tục truy quét những phiến quân còn lại ở quận phía Đông Bắc thành phố này. Hàng trăm dân thường vừa rời bỏ nhà cửa tại hai quận Hay al-Arabi và Rashidiya khi lực lượng Iraq đang tiếp tục chiến dịch truy quét khủng bố tại khu vực Đông Bắc Mosul.

Tướng Ali Khaled thuộc lực lượng quân đội Iraq cho biết: “Tất nhiên là chúng tôi rất vui vì vừa kiểm soát được khu vực phía Đông Mosul, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy có chút buồn vì vẫn phải tiếp tục chứng kiến người dân di tản. Chúng tôi sẽ vui hơn nhiều nếu có thể đảm bảo hoàn toàn tình hình an ninh tại quận Rashidiya để những người dân có thể yên tâm trở về nhà. Lúc đó chúng tôi mới thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Lực lượng chính phủ Iraq cũng đang xây dựng một phòng tuyến mới nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng các khu vực phía Tây thành phố này. Tuy nhiên, chiến dịch sắp tới được cảnh báo sẽ là “chiến dịch dài hơi” và phức tạp hơn nhiều do địa hình trắc trở, các đường phố ở khu vực Tây Mosul quá hẹp và cắt ngang dọc, khiến các loại xe bọc thép khó có thể tiến vào. Hơn nữa, theo giới quan sát, việc bị dồn vào “bước đường cùng” cũng có thể khiến các tay súng IS nhiều khả năng sẽ chống trả quyết liệt. Sau khi thất thủ tại miền Đông, các tay súng IS ở khu vực miền Tây đã đuổi người dân ra khỏi nhà để dựng tuyến phòng thủ trước các cuộc tấn công của các lực lượng Iraq.

Trước chiến tranh, ước tính Mosul có gần 2 triệu dân, trong đó khoảng 750.000 người sống ở phía Tây thành phố. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul đến nay, đã có hơn 160.000 người sơ tán khỏi khu vực này.

Sau khi khu vực phía Đông Mosul được giải phóng hoàn toàn, nhiều trường học ở đây đã mở cửa trở lại. Sự hiện diện của phiến quân IS đã khiến nhiều ngôi trường phải ngừng hoạt động trong hơn hai năm qua./.