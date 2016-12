Dư luận thế giới lên án vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày hôm nay (20/12), báo chí nhiều nước đã đăng tải nhiều thông tin xung quanh vụ việc và có những lời chia sẻ, bình luận của nhiều nhân vật ngoại giao quốc tế.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, ngay trong đêm qua đã lên tiếng khẳng định đây là một hành động khủng bố.

Tay súng bên cạnh thi thể Đại sứ Nga Andrey Karlov (Ảnh: TWIMG.)

Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao của Liên minh châu Âu, bà Federika Mogherini, trong thư gửi Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh: “Tôi thực sự đau buồn khi biết sự việc. Xin được chia buồn sâu sắc với gia đình của ngài Đại sứ và các đồng nghiệp của ông. Liên minh châu Âu lên án mạnh mẽ hành động tấn công này và xin bày tỏ tình đoàn kết với Nga”.

Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ rằng, “hành động tấn công nhà ngoại giao hoặc Đại sứ là không thể biện minh” và khuyến cáo các nước cần tìm cho ra và xử lý thích đáng những hành vi này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng coi đây là hành động khủng bố được các tổ chức hoặc những người bảo trợ đứng đằng sau kẻ thủ ác.

Trong tuyên bố của mình, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện đều phải đặt chung vào một mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắc lại “nguyên tắc cơ bản” của quyền bất khả xâm phạm đối với các nhà ngoại giao được ghi trong Công ước Vienna.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lập tức lên tiếng lên án vụ việc và trong tuyên bố của mình, ông gọi hành động này là “khủng bố vô nghĩa” và phi lý. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp theo dõi diễn biến vụ việc.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Valistriom viết trên trang cá nhân của mình rằng ông “vô cùng sửng sốt” trước hành động ám sát Đại sứ Nga ở Ankara.

Cựu Ngoại trưởng và cựu Thủ tướng Thụy Điển Karl Bilt so sánh hành động này với việc ám sát Thái tử Frans Ferdinan ở Saraevo, vốn đã dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.