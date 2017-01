Đức xét xử nghi phạm khủng bố IS 19 tuổi

Đây là lần đầu tiên Đức xét xử một nghi phạm là phần tử khủng bố xâm nhập vào nước này từ Syria, trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người nhập cư năm 2015.

Nghi phạm Shaas Al-M được che kín mặt trong khi chờ xét xử. Ảnh: AFP

Nghi phạm Shaas Al-M bị cáo buộc đã thực hiện các hoạt động thăm dò, nghiên cứu những mục tiêu tiềm năng cho một cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Berlin, trong đó có tòa nhà Quốc hội Đức.

Nữ phát ngôn của Tòa án Đức Lisa Jani cho biết: “Nghi phạm này bị cáo buộc là thành viên một tổ chức khủng bố ở nước ngoài và đã phạm tội về kiểm soát vũ khí chiến tranh.

Shaas Al-M được cho là chiến đấu trong hàng ngũ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Tên này là kẻ thăm dò các mục tiêu tại Đức để IS thực hiện tấn công khủng bố, sau đó gửi thông tin cho IS tại Syria”.

Nghi phạm này cũng được cho là đã tham gia chiến đấu trong hàng ngũ IS tại Syria trong 2 năm trước khi tra trộn vào Đức trong dòng người tị nạn từ tháng 8/2015. Shaas Al-M được đưa ra xét xử trong một phiên tòa có an ninh đặc biệt tại Berlin, với 25 phiên điều trần và luận tội kéo dài đến tháng 4 tới.

Phiên tòa xét xử nghi phạm IS diễn ra chỉ hơn hai tuần sau vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin làm 12 người thiệt mạng. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này. Kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công là người di cư Tunisia. Tên này đã chạy tới Milan, Italy và bị cảnh sát Milan tiêu diệt./.