Giao tranh tại miền Nam Philippines đạt những bước tiến tích cực

Quân đội Philippines ngày 21/6 đã đẩy lui một vụ tấn công và bắt giữ con tin tại một trường tiểu học ở thị trấn Pigcawayan trên đảo Marawi cũng như thu hẹp khu vực mà phiến quân chiếm giữ tại đây.

Quân đội Philippines được điều động đối phó với phiến quân Maute tại Marawi. Ảnh: AFP

Quân đội Philippines cho biết, đã cô lập bước tiến của phiến quân Maute trong bối cảnh cuộc giao tranh tại Marawi đã bước sang tuần thứ 5 liên tiếp. Khu vực mà phiến quân chiếm giữ tại đây đang ngày càng thu hẹp lại.

Quân đội Philippines hy vọng, chiến dịch quét sạch phiến quân sẽ sớm hoàn tất vào cuối tuần này nhân tuần lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo song không công bố ngày giờ cụ thể.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn quân đội Philippines Jo-ar Herrera nói: “Các khu vực nơi phiến quân Maute có thể hoạt động đang ngày một thu hẹp lại. Chúng tôi đang đẩy nhanh chiến dịch. Tuy nhiên do khu vực phiến quân kiểm soát có nhiều thiết bị nổ tự chế nên chúng tôi cần thời gian để dọn đường tiến sâu vào bên trong các cứ điểm của chúng”.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 20/6 đã bày tỏ xin lỗi người dân do chiến dịch quân sự tại Marawi khiến thành phố bị tàn phá. Nhưng ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh đuổi các tay súng trung thành với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng ra khỏi đây.

Tổng thống Rodrigo Duterte cũng cam kết các cuộc không kích do Mỹ hỗ trợ sẽ tiếp tục tại Marawi, cho rằng nếu không có sự yểm trợ này, bộ binh sẽ thất bại trong cuộc chiến giành lại Marawi.

Kể từ khi các tay súng Maute nổi dậy dưới lá cờ của IS đánh chiếm Marawi từ ngày 23/5 vừa qua và giao tranh với lực lượng chính phủ, tổng số người thiệt mạng đã lên tới gần 350 người và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Cuộc xung đột biến Marawi, thành phố được coi là thủ phủ của người Hồi giáo tại Philippines, từ một trung tâm thương mại sầm uất thành một trong những nơi tương tự như những thành phố bị chiến tranh tàn phá ở Iraq hoặc Syria.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, cùng ngày, người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla thông báo quân đội đã đẩy lùi vụ tấn công và bắt giữ con tin tại một trường tiểu học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato, trên đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Vụ tấn công do các thành viên thuộc nhóm Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro tiến hành trước đó cùng ngày. Theo Chuẩn tướng Restituto Padilla, vụ việc đã được giải quyết, các tay súng đã rút lui và khu vực trường học đã an toàn trở lại. Ông khẳng định không có trẻ em nào bị bắt giữ làm con tin. Tuy nhiên, quân đội đang điều tra liệu có 5 người dân đang bị các tay súng bắt giữ hay không./.