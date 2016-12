Hình ảnh châu Âu đón Giáng sinh với rào bê tông và dày đặc cảnh sát

Mặc dù Bộ Nội vụ Bỉ cho biết các biện pháp an ninh đã được triển khai đầy đủ để đảm bảo an toàn trong dịp Giáng sinh, tuy nhiên Trung tâm khủng hoảng cũng đề nghị cảnh sát thiết lập hàng rào cho các khu chợ Giáng sinh bằng các khối bê tông. Ảnh: AFP Người dân đi qua chốt kiểm tra an ninh trước khi vào khu chợ Giáng sinh ở Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh: AP An ninh tại các thành phố ở châu Âu được tăng cường sau vụ một chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức khiến 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương hôm 19/12. Ảnh: AP Cảnh sát Pháp tăng cường hoạt động tuần tra tại các đường phố ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP An ninh đã được tăng cường tại khu chợ Giáng sinh bên cạnh Nhà thờ Notre-Dame ở Reims. Ảnh: AFP Sau thảm kịch ở Berlin, biện pháp tăng cường an ninh đã được thực hiện tại các khu chợ Giáng sinh tại Salzburg. Ảnh: AFP Cảnh sát Bỉ đã thực hiện các kiến nghị của Trung tâm khủng hoảng thuộc Bộ Nội vụ bằng cách phong tỏa lối vào khu chợ Giáng sinh bằng các khối bê tông. Ảnh: AFP Xe cảnh sát tuần tra tại một khu phố mua sắm dành cho người đi bộ ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP Cảnh báo khủng bố tại Bỉ vẫn được duy trì ở mức độ cao kể từ sau vụ đánh bom sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels khiến 32 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương hồi tháng Ba vừa qua. Ảnh: AFP An ninh được tăng cường tại "Christkindlmarkt Wiener" - khu chợ Giáng sinh ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP Nhân viên cảnh sát thuộc Trung tâm chống khủng bố với súng tiểu liên canh gác tại ga tàu Nyugati (Western) ở trung tâm Budapest, Hungary. Ảnh: AP Hàng rào bê tông được triển khai để mở rộng vành đai an ninh gần chợ Giáng sinh ở Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: AP Thành phố Milan đã tăng cường thêm cảnh sát để giữ trật tự tại các khu phố mua sắm đông đúc. Ảnh: AP Cảnh sát vũ trang bảo vệ lối vào một khu chợ Giáng sinh tại Magdeburg, Đức. Ảnh: AP Cảnh sát Pháp có thể tiến hành các vụ bắt giữ nhằm phòng tránh mọi nguy cơ tấn công khủng bố trong ngày lễ Giáng sinh. Ảnh: AFP Hàng rào bê tông nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố được đặt xung quanh một khu chợ Giáng sinh tại Hamburg, miền bắc nước Đức. Ảnh: AFP

