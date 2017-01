Hình ảnh cháy rừng khủng khiếp nhất lịch sử Chile

Một người lính cứu hỏa Chile đứng cạnh ngôi nhà đã bị thiêu rụi sau đám cháy rừng ở thị trấn Nirivilo, vùng Maule, ngày 25/1. Theo thống kê, có 85 vụ cháy bao trùm khu vực rộng 190.000ha. Khoảng 50 vụ cháy trong số này đã được kiểm soát. Lính cứu hỏa đang đeo khẩu trang cho một trẻ nhỏ để bảo vệ khỏi khí độc từ đám cháy ở thị trấn Penco thuộc vùng Concepcion, miền Nam Chile. Đám mây khói khổng lồ bốc lên từ bìa rừng bị cháy ở thị trấn Penco. Ở thị trấn Litueche, vùng O'Higgins, miền Nam Chile, người dân địa phương cũng được huy động để chiến đấu với "giặc lửa". Một người đàn ông dùng áo để ngăn khói độc từ đám cháy trong khi cảnh sát nỗ lực điều khiển giao thông trong tình trạng khói mù mịt. Cận cảnh tro tàn của một ngôi nhà ở Maule đã bị thiêu rụi. Suốt 1 tuần qua, người dân Chile hứng chịu nhiều đám cháy dữ dội. Nhiều người đã sơ tán và dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Lực lượng chức năng tiến hành điều tra cháy rừng ở thị trấn Cajon del Maipo, ngoại ô thủ đô Santiago. Hiện một số người đã bị bắt do có liên quan tới việc bất cẩn gây cháy rừng. Trong nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu vực phía Nam Chile, Mỹ đã cử một máy bay chữa cháy Boeing 747-400 đến trợ giúp. Bộ Ngoại giao Chile đã yêu cầu sự trợ giúp của Chính phủ Mỹ, Canada, Mexico, Argentina, Brazil, Urugoay và Peru để đối phó với những đám cháy đang lan rất nhanh tại miền Trung và miền Nam nước này do gió to. Người dân chứng kiến đám cháy rừng ở ngoại ô Thủ đô Santiago. Hiện tại các đám mây do khói và tro bụi đã lan tới thủ đô Santiago dù địa điểm đám cháy gần nhất cũng cách thành phố này 140km. Cháy rừng không phải là điều hiếm tại đây, tình trạng hạn hán trong nhiều năm cùng thời tiết khô nóng khiến vụ cháy rừng ngày hôm qua trở nên nghiêm trọng và quy mô hơn. Một vài người dân thị trấn Vichuquen đã kịp sơ tán đồ đạc ra khỏi nhà. Nhiều người chưa phải sơ tán nhưng sống trong nỗi lo "giặc lửa" tiến đến gần. Tổng thống Michelle Bachelet đã tuyên bố tình trạng thiên tai tại một số tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam từ ngày 20/1 nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực hỗ trợ dập tắt các đám cháy. Tuần trước, Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Ngay sau đó nhiều quốc gia như Peru, Mỹ, Pháp trợ giúp bằng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại. Tuy nhiên, đám cháy lan rộng nhanh chóng, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Đám khói từ cháy rừng ở thị trấn Pumanque, vùng O'Higgins bao phủ cả một khu vực động lớn. Tính đến ngày 25/1, 4 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong quá trình chữa cháy và 15 người khác đang bị thương nặng. Đám cháy ở ngoại ô Santiago này đang đe dọa Thủ đô của Chile. Chile huy động mọi lực lượng và phương tiện để chữa cháy. Nằm trong "vành đai lửa" Thái Bình Dương, Chile luôn sẵn sàng ứng phó với mọi thảm họa từ động đất, sóng thần cho đến cháy rừng. Nhưng vụ cháy rừng lần này dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Những cánh rừng của Chile trở nên trơ trụi sau khi "giặc lửa" càn quét. Ngành sản xuất gỗ, ngành sản xuất rượu vang của Chile ngay lập tức bị ảnh hưởng nặng nề do vụ cháy rừng. Đây là những ngành chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn của đất nước Nam Mỹ này. Những đám cháy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới các vườn nho do nhiều khu vực trồng nho bị cháy, mà còn ảnh hưởng tới vụ thu hoạch do không còn nước tưới tiêu.

