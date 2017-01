IS nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu tại Ai Cập

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm tra an ninh tại tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập ngày hôm qua (9/1). Khoảng 600 nhân viên an ninh Ai Cập bị giết do các cuộc tấn công quân sự từ năm 2013 (Ảnh Reuters)

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương, sau khi một kẻ đánh bom liều chết lái một chiếc xe tải chở rác chất đầy thuốc nổ lao vào một trạm kiểm soát an ninh của Ai Cập bên ngoài một tòa nhà của lực lượng cảnh sát nước này ở thành phố el-Arish, thuộc bán đảo Sinai, phía Bắc Ai Cập ngày hôm qua.

Trong số những người thiệt mạng có 4 cảnh sát.

Giới chức an ninh cho biết, đối tượng tấn công đã lái một xe tải chở rác có chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát an ninh của tòa nhà trên.

Sau đó, một số vụ nổ nhỏ hơn xảy ra khi nhiều phiến quân giấu mặt ném lựu đạn vào các binh sĩ gần chốt kiểm soát.