Lo ngại khủng bố, các nước siết chặt an ninh đêm giao thừa

Cảnh sát Đức siết chặt kiểm tra an ninh tại khu vực Cổng Brandenburg (Ảnh: Reuters). Người dân phải qua kiểm tra an ninh khi đến Cổng Brandenburg đón Năm mới (Ảnh: Reuters). Lính vũ trang giám sát an ninh trên quảng trường Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp (Ảnh: Reuters). Quảng trường Trafalgar, London chuẩn bị cho Lễ đón Năm mới (Ảnh: Getty). Lực lượng chống khủng bố tăn cường ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ (Ảnh: AP). Người dân đi chợ Giáng sinh ở Đại lộ Champs-Elysees, Paris, Pháp (Ảnh AFP/Getty). Cảnh sát Italy canh gác tại Quảng trường Duomo, Milan (Ảnh: AP). Lực lượng chức năng theo dõi camera an ninh ở gần Nhà thờ lớn Cologne (Ảnh: AFP/Getty). Cảnh sát Pháp được bố trí để tăng cường an ninh dịp đón Năm mới (Ảnh: Reuters). Cảnh sát kiểm tra an ninh ở tháp Eiffel, Paris, Pháp (Ảnh: AFP/Getty) Xe cảnh sát ở Quảng trường Thời Đại, New York (Ảnh: AP) Cảnh sát quan sát an ninh tại quảng trường Montera, Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: AFP/Getty) Quảng trường Trafalgar, London, nơi sẽ diễn ra Lễ đón Năm mới (Ảnh: Getty Images) Canh gác tại Bảo tàng Louvre, Paris (Ảnh: AP).

