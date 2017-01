Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

Phát biểu trước báo giới, đại diện Tổng thống Nga ở Afghanistan Zamir Kabulov nêu rõ, cho đến nay, Nga chưa nhận được thông tin nào về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định rút quân khỏi Afghanistan.

Theo ông, đây là điều hợp lý. Bởi lẽ, với tình hình hiện nay, nếu Mỹ quyết định rút quân ngay lập tức khỏi Afghanistan, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Lính Mỹ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan truy quét Taliban ở tỉnh Helmand. Ảnh: EPA.

Theo đánh giá của giới phân tích, 2 năm sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu rút quân khỏi Afghanistan và lực lượng an ninh nước sở tại tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc gia Tây Nam Á này vẫn đang phải vật lộn với tình trạng tham nhũng và bất ổn, trong khi quân đội liên tục là mục tiêu tấn công của phiến quân Taliban. Năng lực yếu kém của quân đội Afghanistan cũng là nguyên nhân khiến an ninh tại quốc gia này không đảm bảo.

Chủ trương chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Afghanistan là một trong những mục tiêu hàng đầu của cựu Tổng thống Barack Obama khi ông lên nắm quyền hồi năm 2009. Nhưng đến nay, Mỹ vẫn duy trì khoảng 8.400 binh sĩ ở nước này./.