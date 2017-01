Syria: IS mở cuộc tấn công lớn nhất nhiều tháng qua tại Deir al-Zor

Ngày 14/1, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng qua nhằm vào các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát tại thành phố Deir al-Zor. Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, vụ tấn công đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Những cuộc giao tranh ở Deir al-Zor biến thành phố này thành một đống đổ nát. (ảnh: Reuters).

Ít nhất 6 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Deir al-Zor lúc bình minh. Các tay súng khủng bố sau đó tiếp tục đụng độ với lực lượng an ninh Syria. Máy bay chiến đấu của quân đội chính phủ đã tấn công đáp trả vào các vị trí của IS.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết đạn pháo của IS đã giết hại ít nhất 3 người và làm 9 người khác bị thương tại khu vực do chính phủ kiểm soát. Trong khi đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria thông báo ít nhất 12 binh sĩ Syria đã thiệt mạng. Phía IS có 20 tay súng bị tiêu diệt.

IS đang kiểm soát phần lớn tỉnh Deir al-Zor nằm ở biên giới Syria-Iraq, trong đó IS kiểm soát 1 nửa thành phố thủ phủ cùng tên trong gần 2 năm qua./.