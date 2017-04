Thêm nhiều mục tiêu trên thế giới nằm trong tầm ngắm của IS

Nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục nằm trong tầm ngắm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi các phần tử cực đoan của nhóm thánh chiến này đang có âm mưu tiến hành thêm nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm phô trương thanh thế và sức mạnh của chúng. Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

Lời cảnh báo này đã được Giám đốc cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksander Bortnikov đưa ra hôm qua (11/4) khi phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga, trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Anh, Nga, Thụy Điển và Ai Cập.

Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, hiện xuất hiện nhiều thông tin cho thấy những kẻ cầm đầu các nhóm vũ trang thuộc IS hoạt động tại Trung Đông đang lên kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng bằng việc tiến hành thêm các vụ tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên thế giới, trong đó có cả Nga.

Ông Bortnikov cho rằng, lao động di cư và người gốc các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ đang dần trở thành nòng cốt của các nhóm khủng bố tại khu vực này, do đó cần phải “lập lại trật tự” trong vấn đề nhập cư, bao gồm tăng cường các biện pháp an ninh bổ sung tại khu vực biên giới, các kênh xuất-nhập cảnh và các dòng khách đối với những đối tượng bị nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức khủng bố. Bởi lẽ, những biện pháp an ninh hiện tại dường như đang tỏ ra kém hiệu quả trước các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc”.

Lời cảnh báo về các vụ tấn công tiềm ẩn của IS được giới chức Nga đưa ra giữa lúc các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu ngày càng hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết, khi thời gian qua, một loạt các quốc gia như Anh, Thụy Điển, Ai Cập…đều trở thành mục tiêu của những hành động khủng bố tàn bạo, mà dường như các vụ tấn công đẫm máu này hầu hết đều do cùng một thủ phạm là IS đứng đằng sau.

Rakhmat Akilov, nghi phạm chính trong vụ tấn công ở Thụy Điển vừa thú nhận đã nhận lệnh thực hiện vụ tấn công khủng bố từ các phần tử cực đoan hoạt động ở Syria. Quá trình thẩm vấn cho thấy đối tượng này là một người Hồi giáo có tư tưởng ủng hộ IS.

Hiện trường vụ đánh bom ở nhà thờ ở Alexandria. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, quốc hội Ai Cập hôm qua (11/4) đã thông qua lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài ba tháng trên toàn quốc sau khi xảy ra các vụ đánh bom liều chết nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Tanta và thành phố Alexandria sáng 9/4 vừa qua. Chính IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm các vụ đánh bom đẫm máu này.

Chưa bao giờ thế giới lại bị đặt trong tình trạng báo động bởi nỗi lo khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ như hiện nay. Những vụ tấn công đẫm máu có thể tái diễn ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Bên cạnh kẽ hở tình báo, vấn đề kiểm soát biên giới đang rất được các nước hết sức quan tâm. Ngoài ra, làn sóng nhập cư ồ ạt cũng được xem là một trong những yếu tố dẫn tới gia tăng những mối hiểm họa khủng bố bởi lẽ những phần tử cực đoan có thể trà trộn trong số những người nhập cư khiến lực lượng an ninh các nước khó phát hiện.

Trước thực tế các tổ chức khủng bố quốc tế, trong đó có IS ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn cầu, thì việc các nước bổ sung, thắt chặt các biện pháp an ninh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi các vụ tấn công xảy ra là điều rất cần thiết.