Tổng thống Pháp Macron nêu quan điểm khác biệt về Syria

Tuyên bố này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên cho thấy quan điểm mới và lập trường khác biệt của ông so với người tiền nhiệm Francois Hollande.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn 8 tờ báo lớn của châu Âu ngày 22/6, Tổng thống Macron chẳng e ngại khi tuyên bố rằng, việc loại bỏ Tổng thống al-Assad không phải là một điều kiện tiên quyết cho “mọi thứ” liên quan đến vấn đề Syria. Bởi đến nay, ông chưa thấy một nhân vật hợp lý nào có thể kế nhiệm ông al-Assad.

Khẳng định khủng bố chính là kẻ thù của thế giới, Tổng thống Pháp nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính quyền Paris hiện nay chính là cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố, tính cả tổ chức IS. Đặc biệt, Tổng thống Macron thừa nhận vai trò quan trọng của Nga trong cuộc chiến này cũng như trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột Syria.

Tại cuộc gặp được đánh giá không thể là cơ hội tốt hơn cho Pháp và Nga hồi cuối tháng 5 vừa qua với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Macron đề cao sự hợp tác với Nga.

“Ưu tiên hàng đầu của Pháp là tiêu diệt các nhóm khủng bố trong đó có IS. Đó là nguyên tắc quan trọng nhất đối với chúng tôi liên quan đến vấn đề Syria và chống khủng bố IS. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tăng cường hợp tác và đối tác với Nga”, ông Macron nói.

Cũng theo Tổng thống Pháp Macron, ưu tiên thứ 2 của Pháp ở Syria chính là sự ổn định tại quốc gia này vì ông không muốn Syria là "một đất nước thất bại".

Trong một sự thay đổi khác liên quan đến hồ sơ Syria, Tổng thống Pháp Macron ngầm chỉ trích các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Geneva đang bế tắc và không hiệu quả.

Ông Macron còn cho rằng, cộng đồng quốc tế đã phạm phải một "sai lầm mang tính tập thể" khi nghĩ rằng cuộc xung đột tại Syria có thể được giải quyết "chỉ bằng giải pháp quân sự".

Tuy nhiên, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ có hành động mạnh mẽ đối với việc sử dụng vũ khí hóa học, xâm phạm hành lang nhân đạo cứu trợ cho người dân Syria.

Những phát biểu của Tổng thống Macron phản ánh sự thay đổi của lập trường của Pháp về vấn đề Syria so với một số quốc gia đồng minh của Pháp.

Đến nay, nhiều nước Phương Tây vẫn một mực nêu điều kiện rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức như là một phần bắt buộc trong giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria, đến nay đã khiến hơn 320.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rời bỏ nhà cửa lánh nạn./.