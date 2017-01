Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria“

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 2/1 đã có chuyến thăm Iraq, nơi nhà lãnh đạo này có cuộc gặp với Tổng thống Iraq Fuad Masum tại Thủ đô Baghdad.

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung tại Baghdad, Tổng thống Iraq Masum đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ Pháp đối với đất nước và người dân Iraq

“Pháp tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ cho Iraq ở tất cả các cấp độ, đặc biệt là về phương diện quân sự và nhân đạo. Sau khi loại bỏ các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, Pháp và các quốc gia thân thiện khác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết đất nước này”, Tổng thống Fuad Masum cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, Pháp và Iraq cùng có chung kẻ thù là “chủ nghĩa khủng bố”.

"Chúng tôi có một kẻ thù chung đó là chủ nghĩa khủng bố, đó là IS. Với kẻ thù này, chúng ta cần phải săn chúng tới tận những nơi mà chúng tồn tại như ở Iraq hay Syria. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rõ những mối liên kết tồn tại giữa các nhóm khủng bố và một số cá nhân cụ thể bị khủng bố lôi kéo, hay những kẻ đã lên kế hoạch tấn công tại nhiều nước”, Tổng thống Francois Hollande nêu rõ.

Pháp là quốc gia đóng góp lớn thứ 2 cho liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, lực lượng đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria cũng như cung cấp nhiều thiết bị quân sự, đào tạo và cố vấn cho các lực lượng Iraq.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ có mặt tại Erbil - nơi Pháp dự kiến sẽ cung cấp khoảng 38 tấn hàng viện trợ nhân đạo bao gồm cả thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân thành phố này./.