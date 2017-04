Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

Tại Cộng hòa Czech, do ảnh hưởng của dòng khí lạnh từ phương Bắc, tuyết bắt đầu rơi vào đầu tuần tại một số vùng rừng núi cao khi nhiệt độ xuống thấp, khoảng âm 60 độ C, kèm theo gió giật mạnh, tầm nhìn bị hạn chế. Một số nơi ghi nhận tuyết dày vài cm, có nơi cá biệt dày tới 30cm, và chính quyền địa phương ban hành cảnh báo khu vực nguy hiểm có thể có tuyết lở.

Trên các tuyến đường nối thị trấn, làng, xã, nhiều xe không thể di chuyển do mưa tuyết, đường trơn trượt và lái xe đã chuyển sang dùng lốp mùa hè. Công nhân cầu đường và cảnh sát địa phương được huy động để điều tiết giao thông. Nhiều khách du lịch được khuyến cáo tạm trú trong khách sạn hay các cơ sở lưu trú chờ khi điều kiện thời tiết cải thiện trong vài ngày tới.

Mặc dù không có tuyết rơi tại thủ đô Praha và khu vực phụ cận, nhưng nhiệt độ cũng giảm xuống 6 độ C ban ngày và 0 độ C vào ban đêm. Người dân ra đường đã phải mặc quần áo ấm và đeo khăn quàng cổ trở lại để chống chọi với sức gió đôi khi lên tới 100km/h.

Ở Cộng hòa Czech hiện đang rất lạnh (Ảnh minh họa: TTXVN)

Mưa tuyết cũng được ghi nhận tại khu vực miền Trung Hungary, gây tắc nghẽn giao thông tại nhiều tuyến đường. Tuyết phủ dày tới 30-50cm tại nhiều địa phương có địa hình đồi núi ở phía đông và bắc nước này. Một số nơi mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Tại thủ đô Budapest, giá rét bất thường kèm theo gió mạnh 80km/h đã làm trễ nghiêm trọng các chuyến tàu đường sắt và giao thông nội đô.

Trong khi đó, tuyết kèm theo mưa và gió mạnh cũng đã tấn công các địa phương phía nam của Ba Lan, gây hư hại hệ thống đường dây cung cấp điện của khu vực. Trên 130 nghìn khách hàng của ngành điện lực không có điện thắp sáng. Hơn 500 lính cứu hỏa đã được huy động để thu dọn hàng trăm cành cây đổ ngổn ngang trên các tuyến đường do gió mạnh, cản trở giao thông. Mái của một tòa nhà bị sập do sức nặng của tuyết phủ mấy ngày qua, rất may không có thiệt hại nào về người.

Dự báo hình thái thời tiết bất thường này chỉ kéo dài từ một đến hai ngày nữa và nhiệt độ sẽ nhích dần trở lại ở mức 10 đến 16 độ C vào cuối tuần.

Thời tiết cuối tháng Ba đầu tháng Tư năm nay được cho là có biểu hiện khác thường khi nhiệt độ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Có những ngày nhiệt độ lên mức 22 độ C, đạt gần ngưỡng đầu hè. Mặc dù vậy từ nay tới giữa tháng 5, nhiệt độ dự báo vẫn thấp hơn trong khi lượng mưa lại cao hơn mức trung bình nhiều năm. Điều đó cho thấy tình hình thời tiết năm nay tương đối phức tạp, khó dự đoán./.