Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

Hôm qua (31/1), bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, giao tranh vẫn xảy ra ác liệt giữa lực lượng quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại khu vực miền Đông Ukraine khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Miền đông Ukraine. Ảnh: stormcloudgathering.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã kêu gọi các bên ngừng bắn và yêu cầu các bên liên quan đàm phán để đảm bảo thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ.

Ông Oleksandr Turchynov, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết rằng các đợt pháo kích hạng nặng ngày hôm qua đã khiến 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 24 binh sĩ khác bị thương.

Theo Văn phòng báo chí Ukraine, có nhiều thương vong dân sự, nhưng cơ quan này không nêu cụ thể số lượng người bị nạn. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng lên tiếng cáo buộc các lực lượng li khai đã cố tình tấn công vào khu vực dân thường và pháo kích vào đường dây điện và trạm sưởi ấm ở Avdiivka, một thị trấn do chính phủ Ukraine kiểm soát.

“Các lực lượng quân đội của Chính phủ đã đáp trả các cuộc pháo kích để tránh gây ra thương vong. Tuy nhiên, lực lượng li khai đã triển khai nhiều vũ khí, xe tăng, tên lửa tấn công vào các khu dân cư ở vùng Donetsk và Yasynuvata. Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng về điều đó”.

Trong khi đó, kênh Rossiya 24 dẫn lời phát ngôn viên của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Eduard Basurin hôm 31/1 cho biết, phía quân ly khai bị pháo kích trước. Lực lượng ly khai cũng cho biết 4 chiến binh thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Ngay lập tức, Liên minh châu Âu (EU) đã ra thông cáo ngoại giao lên án làn sóng giao tranh mới ở miền Đông Ukraine. Liên minh châu Âu tuyên bố cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng Chính phủ Ukraine ở miền Đông nước này là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận Minsk, đồng thời kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực. Tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn là một bước quan trọng hướng đến việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk, vốn được xem là nền tảng cho hòa bình và giải pháp chấp nhận được cho cuộc xung đột."

Châu Âu cảnh báo rằng cấm vận đối với Nga sẽ không được dỡ bỏ chừng nào còn tái diễn tình trạng bạo lực tại miền Đông Ukraine.

Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug cho rằng “Khu vực này từ lâu đã là một điểm nóng và nó vẫn tiếp tục như vậy. Chúng tôi kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, cho phép các tổ chức nhân đạo tới khu vực này, đồng thời cho phép sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng, khôi phục lại vận tải và vận chuyển hàng hóa tới đây”.

Phát biểu với báo giới ngày 31/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga tin rằng các cường quốc châu Âu cần phải tăng sức ép đối với Ukraine để lệnh ngừng bắn được tuân thủ triệt để.

Nga cũng cáo buộc các lực lượng do Ukraine hậu thuẫn đã phá hoại thỏa thuận hòa bình Minsk, liên quan cuộc tấn công nhằm vào lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine một ngày trước.

Trong ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình nguy hiểm ở đông Ukraine và kêu gọi các bên giảm bạo lực. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Hội đồng Bảo an cho rằng “Các thành viên Hội đồng Bảo an hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”. Cả Nga và Ukraine đều là thành viên Hội đồng Bảo an và đều đồng ý với tuyên bố này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi ngừng bắn để ngăn ngừa khủng hoảng nhân đạo. Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu cũng ra tuyên bố cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo vì giao tranh, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Thỏa thuận hòa bình Minsk được thống nhất hồi tháng 2/2015. Tuy nhiên, các nhà quan sát an ninh quốc tế đã ghi nhận việc vi phạm lệnh ngừng bắn diễn ra gần như hàng ngày, bao gồm cả bằng các loại súng và pháo hạng nặng. Các cuộc giao tranh đã và đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại khu vực miền Đông Ukraine./.