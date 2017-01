Video Tổng thống Trump và phu nhân tình tứ khiêu vũ ngày nhậm chức

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump cùng khiêu vũ trên nền bản hit của Frank Sinatra, "My Way" do ca sĩ Erin Boheme trình bày.