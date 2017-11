Dỡ nhà hàng xây dựng trái phép dưới gầm cầu cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Các hạng mục công trình của nhà hàng ước tính có giá trị hàng trăm triệu đang đầu tư dở dang xây dựng trái phép dưới gầm cầu trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa bị phá dỡ. Đây là công trình do 7 hộ tự ý cho người xây dựng các công trình dưới gầm cầu để làm nơi kinh doanh nhà hàng ăn uống. Trước đó, ngay sau khi được báo chí phản ánh về việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại gầm cầu Đa Độ thuộc đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã có công văn yêu cầu Công ty QLKT cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khẩn trương kiểm tra và làm việc ngay với đơn vị, cá nhân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại gầm cầu Đa Độ để vận động di dời. UBND xã đã mời các hộ lên tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ tự di chuyển, không bán hàng quán dưới gầm cầu vượt sông Đa Độ chạy qua địa bàn xã và các hộ đã tự nguyện thực hiện. Tự ý biến gầm cầu đường ô tô cao tốc thành sân nhà, chủ đầu tư phải tự thuê người phá bỏ, tháo dỡ các hạng mục công trình ước tính có giá trị hàng trăm triệu đồng. Công nhân đang tháo dỡ các hạng mục trong dãy phòng ăn được đầu tư khá trang trang. Những chiếc bàn ăn đã được tập kết nhưng sẽ phải xếp xó. Công trình vệ sinh cũng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, khang trang sát trụ cầu. Trụ cầu dùng làm bể chứa hải sản. Khu vực nấu ăn cũng được xây dựng rộng rãi ngay dưới gầm cầu. Một góc công trình đã bị phá bỏ chiều 17/11. Công nhân đang vận chuyển cánh cửa các phòng ăn đi nơi khác. Chiều 17/11, khu vực quầy lễ tân của nhà hàng này đã bị phá bỏ. Khu vực gầm cầu đã được lát nền bằng bê tông. Hàng ngàn mét vuông gầm cầu bị chiếm dụng, đe dọa đến sự an toàn của cây cầu bắc qua sông Đa Độ thuộc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các trụ cầu bị xâm hại. Tập kết vật tư xây dựng ngay dưới gầm cầu. Các cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giám sát việc tháo dỡ, phá bỏ khu vực nhà hàng này. Chiếc biển nhà hàng đã được làm sẵn giờ được xếp só sau khi nhà hàng dưới gầm cầu xây dựng trái phép bị phá dỡ.

