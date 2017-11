Huyền My, Tú Anh hội ngộ “đàn chị” Ngọc Hân tại sự kiện

Xuất hiện tại một sự kiện vào chiều 17/11 tại Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân tự tin khoe vẻ đẹp với chiếc đầm trắng tinh khôi. Chiếc váy tôn lên vóc dáng thon gọn của Ngọc Hân. Tại sự kiện, Ngọc Hân hội ngộ với người em Huyền My. Cả hai tạo dáng chụp hình selfie. Trở về từ cuộc thi Miss Grand International 2017, với việc dùng chân trong top 10, Huyền My đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá. Huyền My xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt. Dù bộ váy không quá lộng lẫy nhưng Huyền My vẫn điệu đà như một nàng công chúa. Cũng góp mặt tại sự kiện, khác với Ngọc Hân và Huyền My, Tú Anh lựa chọn trang phục cá tính với áo lệch vai và quần âu sành điệu. Chiếc túi xách hàng hiệu Dior tại điểm nhấn cho bộ trang phục. Tú Anh tạo dáng với diễn viên Bảo Thanh. Nữ diễn viên phim "Người phán xử" Bảo Thanh xuất hiện với bộ đầm vàng lấp lánh. Ngay khi xuất hiện, Bảo Thanh đã gây sự chú ý cho mọi người bởi vẻ xinh đẹp và quyến rũ. Sự kiện còn có sự góp mặt của nữ diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga. Quỳnh Nga quyến rũ trong bộ váy xuyên thấu màu tím. Thái Dũng đảm nhận vai trò MC tại sự kiện. Dàn sao xuất hiện tại sự kiện./.

Xuất hiện tại một sự kiện vào chiều 17/11 tại Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân tự tin khoe vẻ đẹp với chiếc đầm trắng tinh khôi. Chiếc váy tôn lên vóc dáng thon gọn của Ngọc Hân. Tại sự kiện, Ngọc Hân hội ngộ với người em Huyền My. Cả hai tạo dáng chụp hình selfie. Trở về từ cuộc thi Miss Grand International 2017, với việc dùng chân trong top 10, Huyền My đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá. Huyền My xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt. Dù bộ váy không quá lộng lẫy nhưng Huyền My vẫn điệu đà như một nàng công chúa. Cũng góp mặt tại sự kiện, khác với Ngọc Hân và Huyền My, Tú Anh lựa chọn trang phục cá tính với áo lệch vai và quần âu sành điệu. Chiếc túi xách hàng hiệu Dior tại điểm nhấn cho bộ trang phục. Tú Anh tạo dáng với diễn viên Bảo Thanh. Nữ diễn viên phim "Người phán xử" Bảo Thanh xuất hiện với bộ đầm vàng lấp lánh. Ngay khi xuất hiện, Bảo Thanh đã gây sự chú ý cho mọi người bởi vẻ xinh đẹp và quyến rũ. Sự kiện còn có sự góp mặt của nữ diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga. Quỳnh Nga quyến rũ trong bộ váy xuyên thấu màu tím. Thái Dũng đảm nhận vai trò MC tại sự kiện. Dàn sao xuất hiện tại sự kiện./.