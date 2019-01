Kết thúc tốt đẹp Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Ngày 6/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Tham dự Kỳ họp có đại diện lãnh đạo 30 bộ, ngành, địa phương của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu Chính phủ Lào tham dự Kỳ họp, bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào thời gian qua trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2018 diễn biến phức tạp, khó lường, trên tinh thần quan hệ đặc biệt, hai bên đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng phát triển.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith tại phiên họp

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam; chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội hết sức ấn tượng trong năm 2018; đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng rằng Kỳ họp sẽ tạo ra động lực mới, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Hai bên hài lòng trước các kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực, theo đó, quan hệ chính trị - đối ngoại ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực, hơn 400 dự án của doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD tiếp tục đóng góp cho ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của Lào, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt trên 1 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2017, một số dự án kết nối giao thông chiến lược đang được tích cực triển khai; hợp tác giáo dục đào tạo được đẩy mạnh, số lượng học bổng của Việt Nam cho Lào ngày càng tăng, đưa tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam lên hơn 14.200 người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tại phiên họp.

Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2019, trong đó tập trung tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững; nâng cao tính kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng; phối hợp rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, hạ tầng kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2019 tăng ít nhất 10%; tiếp tục ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc thí điểm đưa các nội dung công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vào giảng dạy tại các trường học hai nước; các Bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hoá, khoa học, xã hội, thông tin truyền thông, thể thao, ý tế, nội vụ, tư pháp...

Trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trên các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí hợp tác quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong. Lào khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngay sau Kỳ họp này, Chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với các bạn đối tác Lào, triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các quyết định vừa đạt được.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác

6 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được ký kết VOV.VN - Kết thúc kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào, hai bên đã ký kết 6 văn kiện hợp tác mới trong năm 2019.

Thủ tướng hai nước Việt-Lào chủ trì kỳ họp 41 Ủy ban Liên Chính phủ VOV.VN - Sáng 6/1, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt - Lào dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thonloun Sisoulith.

Vũ Dũng/VOV

Ngay sau Kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký và trao 6 văn kiện hợp tác gồm: (i) Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2019; (ii) Biên bản Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; (iii) Thoả thuận tài trợ 300 tấn hạt giống lúa của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào; (iv) Thoả thuận về Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; (v) Biên bản bàn giao - tiếp nhận Dự án Đài phát thanh phát hình tại tỉnh Savanakhet, Lào; (vi) Biên bản bàn giao tiếp nhận Dự án khoa tiếng Việt tại Đại học Suphanouvong và Đại học Champasak, ký túc xá lưu học sinh nước ngoài tại Đại học Quốc gia Lào và Trường THPT hữu nghị Lào - Việt Nam giai đoạn 2./.