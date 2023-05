Đây cũng là quãng thời gian để Hiếu PC “nhìn nhận lại bản thân” và “nhận ra điểm sai của mình để thay đổi”. Trở về nước năm 2020, Hiếu PC đầu quân cho Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) (Bộ Thông tin và Truyền thông). 1 năm sau đó, năm 2021, anh sáng lập ra Dự án Chống Lừa Đảo trên không gian mạng. Dự án vinh dự nhận được giải thưởng quốc gia "Make in Việt Nam".

Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) không còn là một cái tên xa lạ đối với cộng đồng mạng. Hiếu PC sinh năm 1989, từng nhận 13 năm tù vì tội đánh cắp thông tin cá nhân của hàng trăm nghìn người Mỹ. Do cải tạo tốt và hợp tác với nhà chức trách, Hiếu PC được trả tự do năm 2019 sau 7 năm thụ án.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: (Cười) Tôi bị bản án 13 năm tù vì đánh cắp thông tin dữ liệu của người dân Mỹ như sổ an sinh xã hội, ngày tháng năm sinh, và những thông tin nhạy cảm khác. Đó là nguyên nhân họ đã dẫn dụ mình ra khỏi Việt Nam và bắt tại đảo hoang. Trải qua một thời gian gần 3 năm, họ mới tuyên án. Ban đầu bản án là 45 năm, sau đó, giảm xuống còn 13 năm. Sau một thời gian cống hiến, cải tạo trong nhà tù, tôi học hỏi rất nhiều điều hay, giúp cải thiện bản thân mình. Cuối năm 2019 tôi được thả tự do sau 7 năm thụ án.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: Tôi có được may mắn nhất định, được tới nhà tù văn minh, an toàn. Khi ở nhà tù này, tôi thường xuyên tới thư viện và tham gia các khóa học trong nhà tù đó. Trong thời gian 7 năm ở tù, tôi học được 20 chứng chỉ để rèn luyện bản thân, có thêm nhiều kiến thức. Đồng thời, có tham gia một số hoạt động trong tù, làm việc trong căng - tin, nhà bếp, thư viện…viết nhật ký, hình thành kế hoạch trong tương lai và nhận ra điểm sai của mình để thay đổi.

Sau khi bị tòa tuyên án 13 năm, đến khi ra tù bà có đi đón tôi, và có nói với tôi “bà tin tôi sẽ làm được”, và cũng rất may tôi đã làm được.

PV: Sau khi chấp hành án xong, trở lại Việt Nam anh cảm thấy những thay đổi gì trong con người mình và lý do nào khiến anh quyết định gắn bó với công việc hiện tại?

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: Khi ở trong tù, tôi đã có những kế hoạch sẵn rồi, đã từng viết ra những dòng nhật ký, khi về Việt Nam cũng mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình, những hiểu biết hạn chế của mình về an ninh mạng để cho mọi người nâng tầm nhận thức. Thứ hai, mong muốn đóng góp sức mình để giảm bớt tội phạm trên không gian mạng.

Tuy nhiên, tội phạm ngày càng thông minh, sử dụng công nghệ cao và ngày càng tinh vi hơn, họ không còn thực hiện hành vi lừa đảo theo cá nhân nữa mà theo tổ chức. Cho nên, đó là cuộc chiến không bao giờ hết. Đó là lý do vì sao tôi đang phối hợp rất nhiều người, sẵn sàng đóng góp công sức và thời gian để xây dựng Dự án phi lợi nhuận Chống lừa đảo. Tính tới nay, cộng đồng cùng nhau bảo vệ và có một hội nhóm Telegram Chống lừa đảo, mọi người có thể lên đó hỏi bất cứ điều gì liên quan không gian mạng. Tất cả câu hỏi đều được trả lời miễn phí.

PV: Deepfake đã được tội phạm quốc tế sử dụng cách đây 2-3 năm và giờ bắt đầu rộ lên ở Việt Nam. Theo anh, hình thức lừa đảo này ở Việt Nam có khác so với nước ngoài không?

PV: Anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm giúp độc giả nhận diện được hình thức lừa đảo này?

PV: Năm 2021, anh sáng lập ra Dự án Chống Lừa Đảo trên không gian mạng. Dự án vinh dự nhận được giải thưởng quốc gia "Make in Việt Nam" do Bộ Thông tin và Truyền Thông bình chọn ở hạng mục "Top 10 sản phẩm xuất sắc dành cho xã hội số". Anh có thể chia sẻ đôi nét về dự án này?

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: Giải thưởng Made in Việt Nam đó là một vinh dự rất lớn đối với dự án. Hơn 2 năm, các thành viên tham gia dự án phi lợi nhuận này đã đầu tư nghiên cứu để bảo vệ cộng đồng, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Đó là mấu chốt trong an ninh mạng. Thường hacker sẽ nhắm vào điểm yếu nhất trong hệ thống. Mà điểm yếu nhất chính là con người.