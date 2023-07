Lương Triều Vỹ có hội chứng ám ảnh xã hội hay sợ xã hội (tiếng Anh: social phobia, Social anxiety disorder), e ngại chốn đông người, điều này nhiều người đã biết rõ từ lâu, nhưng trong một chương trình truyền hình gần đây, anh bỗng thể hiện khía cạnh "nói nhiều", khiến cư dân mạng được mở mang tầm mắt, và họ đều nói: Lương Triều Vỹ đang diễn sao?

Vậy, Lương Triều Vỹ đã xoay xở thế nào để có thể sống trong cảnh vừa sợ hãi xã hội mà không bị xã hội bắt nạt?

Kỹ năng giao tiếp luôn được coi là một trong những dấu hiệu của người thành công, đặc biệt là trong làng giải trí, dường như ai cũng có tài hùng biện. Trong số đó, Lương Triều Vỹ, người sợ giao tiếp xã hội, dường như lạc lõng, không giống ai.

Khi Lương Triều Vỹ được mời tham dự Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 16, trên sân khấu, người đại diện trao giải thưởng lại chính là vợ của anh, Lưu Gia Linh. Điều đáng nói là khi Lưu Gia Linh đọc tên chồng trên sân khấu, cô tỏ ra rất phấn khích nhưng Lương Triều Vỹ lại bình tĩnh bước lên, nhận cúp từ Lưu Gia Linh và nói ngắn gọn "cảm ơn".

Sự xuất hiện theo cách này khiến nhiều khán giả bật cười nhưng cũng không hề tác động đến cảm xúc của Lương Triều Vỹ. Sau khi kết thúc bài phát biểu không chuẩn bị trước, anh rời sân khấu nhanh như thể đang chạy trốn, để lại cho mọi người cảm giác vừa lạnh lùng vừa buồn cười.

Lúc này, một số cư dân mạng không lý giải được nên bắt đầu đặt câu hỏi: “Lương Triều Vỹ lạnh lùng như vậy sao?” Nhưng khi biết anh là một người có hội chứng ám ảnh xã hội, tất cả đều bị sốc.

Là một nam diễn viên nổi tiếng, nhiều người không thể tin rằng Lương Triều Vỹ lại mắc chứng "ám ảnh xã hội", điều này không phù hợp với hình ảnh thường thấy của anh trên TV, nhưng sự thật lại là như vậy.

Đầu tháng 3 năm ngoái, một bài báo có tựa đề: "Lương Triều Vỹ là bậc thầy lừa dối sớm nhất" đã được đăng tải. Cư dân mạng lúc đó tưởng rằng đây là tin đồn bóc phốt nên hào hứng bấm vào xem, nhưng điều họ không ngờ là bài báo này hóa ra lại là cách để cư dân mạng đánh giá nhân vật có chứng sợ xã hội của Lương Triều Vỹ.

Bài báo này mô tả lại nhiều "cảnh nổi tiếng" khác nhau của Lương Triều Vỹ, một cư dân mạng cho biết, có lần Lương Triều Vỹ đang được phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi anh một câu: "Trong khoảng thời gian 20 năm tới, anh có điều gì hối tiếc không?"

Đây vốn là một câu hỏi cực kỳ bình thường, nếu hỏi các ngôi sao khác sẽ ít nhiều thể hiện chỉ số EQ cao, nhưng Lương Triều Vỹ đã chặn miệng người dẫn chương trình bằng câu nói cụt lủn: "Không!".

Vì vậy, người dẫn chương trình ngay lập tức chuyển sang chủ đề tiếp theo, cố gắng giảm bớt tình huống ngại ngùng, nhưng điều mà MC không ngờ tới là Lương Triều Vỹ lại mang đến một bất ngờ khác.

Người dẫn chương trình hỏi Lương Triều Vỹ, anh đã giành được rất nhiều giải thưởng, anh không muốn có sự thăng tiến hay nâng cấp sự nghiệp thêm nữa sao? Lương Triều Vỹ nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải trở nên siêu việt hơn".

Một nhân viên truyền thông nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) từng nhận xét, các cuộc phỏng vấn với Lương Triều Vỹ, Lưu Thanh Văn và một số ngôi sao kiệm lời là “mệt mỏi” nhất, bởi vì họ có thói quen nhập vai và ghi nhớ lời thoại, điều đó khiến họ mất khả năng nói chuyện thông thường, vì vậy điều hiển nhiên là cuộc phỏng vấn thường sẽ rất buồn tẻ, ít thông tin.

Đây không phải là lời mỉa mai mà là lời khen ngợi chân thành từ những người làm truyền thông dành cho Lương Triều Vỹ. Thực tế, nhìn vào sự nghiệp của anh, chứng ám ảnh xã hội không còn là nhược điểm mà ngược lại đã mang lại cho anh ấy rất nhiều lợi ích trong sự nghiệp.

Giành giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Quốc tế là bản tóm tắt hay nhất về 40 năm trong nghề của Lương Triều Vỹ. Trong những năm ấy, anh đã đóng nhiều vai khác nhau, trong đó có nhiều vai được coi là “sách giáo khoa” của lịch sử điện ảnh.

Nhưng có thể vẫn có người không biết rằng việc Lương Triều Vỹ gia nhập làng giải trí chỉ là một sự tình cờ.

Trước khi Lương Triều Vỹ bước chân vào làng giải trí, hàng ngày anh vẫn bận rộn làm việc khắp nơi để mưu sinh. Nhưng làm gì cũng gặp khó khăn, bởi là một người có chứng “sợ xã hội”, anh thực sự không thể làm công việc mà lúc nào cũng phải tiếp xúc với nhiều người.

Vào thời điểm đó, Lương Triều Vỹ luôn phải lo cơm ăn áo mặc, mãi không thể giải quyết được nên nhất thời không hề nghĩ đến việc làm một công việc bấp bênh như diễn viên mà chỉ dừng lại ở việc đứng xem.

Một ngày nọ, người bạn tốt của anh, Châu Tinh Trì, hào hứng chạy đến và nói với anh rằng cơ hội mà anh ấy chờ đợi từ lâu đã đến, giờ anh có thể đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB Hong Kong và có thể gia nhập làng giải trí trong tương lai.

Lương Triều Vỹ nghĩ đến cảnh phải diễn dưới bao nhiêu chiếc đèn chiếu vào, trong lòng cảm thấy không thể không từ chối công việc này được. Nhưng với sự thúc ép của Châu Tinh Trì, nể bạn quá nên anh đành đâm lao phải theo lao.

Nhưng điều mà Lương Triều Vỹ không ngờ tới là anh được tuyển chọn trực tiếp ngay cả khi không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, trong khi người bạn Châu Tinh Trì bị đánh trượt, điều này khiến anh rất ngại ngùng.

Tuy nhiên, sau khi Lương Triều Vỹ được tham gia học diễn xuất trong lớp đào tạo, anh nhanh chóng yêu thích nghề này. Anh phát hiện ra rằng, mỗi khi đóng vai người khác, anh có thể dễ dàng giải phóng những cảm xúc mà bản thân đã kìm nén trong thời gian dài, cảm giác đó khiến anh không thể dừng lại.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Dragon TV, người dẫn chương trình đã hỏi anh tại sao lại thích đóng phim, anh thẳng thắn nói: "Có thể kiếm tiền, cũng có thể trút bầu tâm sự".

Người hướng nội vốn nhạy cảm và tinh tế, hai phẩm chất này rất tốt đối với một diễn viên, cộng với đôi mắt sâu lắng u sầu, hầu như phim nào Lương Triều Vỹ nhận vai cũng có thể đoạt giải.

Lương Triều Vỹ đã 9 lần đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kể cả khi đóng vai Vi Tiểu Bảo, một người có tính cách rất khác với mình.

Đối với một diễn viên giỏi, sự chuyên nghiệp là điều cần thiết. Thực sự, Lương Triều Vỹ đã cống hiến không hề kém so với các thần tượng hiện nay, thành công của anh không chỉ nhờ may mắn bởi anh đã trải qua 40 năm tận lực cho vai diễn một cách nghiêm túc.

Trong phim "Khi gió lại thổi" có một cảnh yêu cầu Lương Triều Vỹ phải chơi piano nhưng thực ra anh ấy lại không có chút kiến ​​thức nào về âm nhạc, bạn có nghĩ rằng anh ấy phải tìm người đóng thế không? Tất nhiên là không, Lương Triều Vỹ chọn cách học đàn chăm chỉ và luyện tập mỗi ngày.

Để mang đến cho khán giả một trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo, Lương Triều Vỹ đã nhốt mình trong khách sạn nhiều ngày và luyện tập piano chăm chỉ 8 tiếng/ngày, nếu hôm nào đi sự kiện, anh nhất định sẽ học bù vào ban đêm sau khi kết thúc sự kiện.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, anh nói rằng mình đã từng muốn gọi điện cho đạo diễn để phàn nàn vì quá mệt mỏi, tuy nhiên, vì trách nhiệm với vai diễn, Lương Triều Vỹ đã âm thầm kiên trì và hoàn thành xuất sắc cảnh quay.

Nhưng đáng tiếc là sau khi kết thúc vai diễn, anh đã trả lại kỹ năng chơi piano thành thục đó cho giáo viên, có người hỏi đùa: “Nếu vai diễn tiếp theo cần chơi piano thì sao?” Lương Triều Vỹ cười gượng nói: "Thì học lại thôi".

Lương Triều Vỹ là người nghiêm túc với việc đóng phim, thích cống hiến hết mình cho vai diễn, chỉ cần là để phục vụ cho vai diễn, thì quay cảnh nào anh cũng không nề hà. Chính tâm lý này đã khiến chàng trai trẻ vô danh trở thành ngôi sao lớn mà nhiều người biết đến, mọi đạo diễn tìm đến, gặt hái nhiều giải thưởng danh giá nhất.

Nhiều người muốn hỏi, Lương Triều Vỹ thành công như vậy liệu có phải là một chàng trai may mắn? Có phải vì gia đình có tiền? Thực sự không. Không ai có thể ngờ rằng Lương Triều Vỹ phong độ trên phim lại lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn với người mẹ đơn thân.

Lương Triều Vỹ khi đã là một “ông hoàng điện ảnh”, nhận được vô số giải thưởng cũng như sự khen ngợi nhưng anh vẫn ít nói, điều này một phần có thể là vì hoàn cảnh xuất thân, rồi dần thành thói quen luôn khép mình.

Bản thân Lương Triều Vỹ cũng thừa nhận trong một bộ phim tài liệu, rằng anh có sự ảnh hưởng của gia đình. Giờ anh có thể cười nói: “Khi còn trẻ tôi vốn rất sôi nổi”.

Lương Triều Vỹ và các mỹ nhân màn ảnh.

Thật vậy, gia đình Lương Triều Vỹ khi xưa rất hạnh phúc, cha mẹ anh hòa thuận, cho đến khi cha anh vì ham kiếm tiền mà sa vào hố sâu cờ bạc, hạnh phúc của anh đột ngột kết thúc. Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, Lương Triều Vỹ lại sợ hãi trốn vào trong góc, không biết phải đối mặt như thế nào nên đành chọn cách trốn tránh.

Sau đó, cha mẹ anh quyết định ly hôn, Lương Triều Vỹ buộc phải bỏ học và bắt đầu làm việc chân tay để kiếm sống. Cậu bé Lương Triều Vỹ lúc đó không muốn nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra, anh rất sợ người khác kỳ thị mình vì gia đình không hoàn hảo.

Những ký ức tồi tệ thời thơ ấu luôn ảnh hưởng đến Lương Triều Vỹ, khiến anh bị tổn thương tâm lý rất lớn, thậm chí loại tổn thương này còn khiến anh không có kế hoạch sinh con cho đến bây giờ.

Nhiều người cho rằng, Lương Triều Vỹ có gen tốt như vậy mà không sinh con thì quá lãng phí, trước đây anh cũng từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh rất thích trẻ con, nhưng thật đáng tiếc khi cuối cùng anh lại chọn không sinh.

Cư dân mạng đã suy đoán về nhiều lý do dẫn đến sự việc này, trước đó Lưu Gia Linh từng nói trong một chương trình tạp kỹ rằng Lương Triều Vỹ đã nói với cô về việc không muốn có con trước khi kết hôn, cô bày tỏ sự thấu hiểu và đồng tình vì bản thân là người sẽ đồng hành cùng nhau cả đời.

Trải nghiệm thời thơ ấu khiến Lương Triều Vỹ rất bất an, anh lo một ngày nào đó mình sẽ đột ngột ra đi, lo không bảo vệ được các con, anh còn có mẹ, em gái và Lưu Gia Linh cần được chăm sóc nữa.

Khi Lương Triều Vỹ đang quảng cáo cho một bộ phim, phóng viên đã hỏi anh về gia đình, và cuộc phỏng vấn này đã từng làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Mọi người đều có thể thấy được ý nghĩa thực sự mà phóng viên muốn bày tỏ, Lương Triều Vỹ vẫn cười nói với vẻ điềm đạm rằng anh là một người thuộc cung Cự Giải, rất yêu thương và chăm sóc gia đình.

Vì đóng phim nên Lương Triều Vỹ không thường xuyên ở Hong Kong, nhưng khi trở về đây, anh sẽ cùng Lưu Gia Linh đoàn tụ với gia đình, dành tình cảm lớn cho người thân. Cuộc sống thời thơ ấu của Lương Triều Vỹ thật bất hạnh, vì nó ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của anh, thế nên cuộc sống hạnh phúc sau này của anh như là một hình thức đền bù trở lại.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã làm việc và song hành cùng nhau 30 năm nhưng giữa họ vẫn có một cái tên, đó là Trương Mạn Ngọc. Đây cũng là nỗi lòng và sự bận tâm của tất cả những người hâm mộ "In the Mood for Love" (Tâm trạng khi yêu).

Năm 2006, trong một cuộc phỏng vấn, Lương Triều Vỹ được hỏi, anh muốn ở lại giai đoạn nào trong cuộc đời. Lương Triều Vỹ trả lời không chút do dự: khi đang quay “Tâm trạng khi yêu”.

Khi còn trẻ, Trương Mạn Ngọc xinh đẹp và quyến rũ, tính cách dịu dàng và duyên dáng, đứng cùng Lương Triều Vỹ rất đồng điệu, thực sự đẹp đôi.

Còn nhớ có một sự kiện thảm đỏ mà tất cả khán giả đang trông chờ, Lương Triều Vỹ cao hứng ôm Lưu Gia Linh trong khi đang tay trong tay với Trương Mạn Ngọc, nhiều người không khỏi mong ngóng rằng sắp có chuyện tốt lành.

Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh.

Người hâm mộ đều nói rằng, Lương Triều Vỹ có đôi mắt diễn xuất nhất, trên thảm đỏ ngày hôm đó, ánh mắt trìu mến của anh ấy dán chặt vào Trương Mạn Ngọc, làm cho cô ấy xấu hổ không dám nhìn đáp lại.

Ngay khi mọi người tưởng đã tìm được một cặp thật sự thì Lương Triều Vỹ bất ngờ tiết lộ Lưu Gia Linh và anh đang ở bên nhau, lúc này mắt mọi người suýt rớt xuống đất, hét lên: Giả tạo! tất cả đều là giả!

Bầu không khí mập mờ khó giải thích giữa Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc đã được giới truyền thông thổi phồng trong nhiều năm, và Lưu Gia Linh, người luôn vô tư, cũng cười gượng khi nói về mối quan hệ này.

Lưu Gia Linh đã từng tham gia một chương trình tạp kỹ, khi được hỏi trực tiếp rằng cô ấy nhìn nhận vấn đề này như thế nào, cô bình tĩnh nói, Trương Mạn Ngọc thực sự rất hấp dẫn, nếu Lương Triều Vỹ thích thì cô ấy thì thật sự không còn gì để nói.

Tuy nhiên, Vỹ và Linh hiện tại đã nắm tay nhau đi hết nửa cuộc đời, cặp đôi từng bị mọi người chê là không xứng đôi này cho đến giờ vẫn đang rất hạnh phúc.

Trương Mạn Ngọc quả thực là một người rất quyến rũ và lãng mạn, tính cách của cô ấy có nhiều điểm tương đồng với Lương Triều Vỹ nhưng điều này không có nghĩa là cả hai thích hợp để ở bên nhau.

Nhưng tính cách của Lưu Gia Linh hoàn toàn trái ngược với Trương Mạn Ngọc, cô phóng khoáng, sôi nổi, thích đông vui nhộn nhịp, đặc biệt thích mời bạn bè tri kỷ đến nhà chơi. Sau khi kết hôn, Lưu Gia Linh thường xuyên thích rủ bạn bè đến nhà chơi mạt chược.

Quả thực, chính tính cách sôi nổi đó của Lưu Gia Linh là cầu nối để có thể đưa Lương Triều Vỹ trở về hiện thực, Lương Triều Vỹ dù có “bay bổng trên mây” đến đâu, chỉ cần có Lưu Gia Linh đồng hành, anh luôn có thể dễ dàng “hạ cánh”.

Vấn đề là, bất kể Lương Triều Vỹ làm gì, Lưu Gia Linh đều có thể bày tỏ sự thấu hiểu và sẵn sàng lo những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cho anh. Lương Triều Vỹ là kiểu người không hiểu cuộc đời, sống thiếu thực tế và anh cũng không muốn hiểu, những lúc như vậy, Lưu Gia Linh có thể giúp anh.

Khi vợ chồng anh đang trang trí ngôi nhà mới của mình, anh nhìn công trình với nhiều công nhân chạy đôn chạy đáo náo nhiệt, cảm thấy rất khó chịu. Để tránh sự ồn ào này, Lương Triều Vỹ đã thu dọn hành lý rời khỏi nhà. Trước khi đi, anh chỉ để lại một lời nhắn cho vợ: Sửa sang xong thì gọi, anh quay về.

Thực tế, Lương Triều Vỹ đã có nhiều hành động ngớ ngẩn như thế nên mỗi khi hai vợ chồng tham dự sự kiện, mọi người lại gọi đùa đây là cặp đôi “Người mẹ rạch trời rơi xuống dẫn theo con trai ám ảnh xã hội”. Dù không phải lúc nào cả hai cũng ở bên cạnh, nhưng với họ, duy trì cách sống thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

Trong bộ phim tài liệu "Cuộc đời lưng chừng núi", có thể thấy Lương Triều Vỹ mang vẻ thư thái trước ống kính, anh nở nụ cười mãn nguyện khi đạp xe và cảm nhận làn gió thoảng qua, anh có thể thoải mái cởi mở góc nhìn để trở thành người quan sát, cảm nhận về mọi người và mọi thứ xung quanh.

Triều Vỹ, người đã sống ở Nhật Bản trong một thời gian dài, không có ý định trốn thoát mà muốn tìm một khía cạnh khác của cuộc sống, tìm lại con người thật của mình và sống với những cảm xúc mà mình mong muốn nhất.

Từ bỏ những thứ rườm rà vô ích trong showbiz và trở thành một con người đơn giản, cơ thể và tâm trí của Lương ca rõ ràng đã dấn thân vào một con đường rộng lớn khác với sự thưởng ngoạn cuộc sống thú vị phía bên kia lưng chừng núi.