Với khí hậu nhiệt đới ấm áp, bãi biển thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực đặc sắc, Sri Lanka được mệnh danh là “Hòn ngọc của Ấn Độ Dương”. Quốc đảo nhỏ bé này là địa điểm hoàn hảo cho những ai muốn đắm mình vào văn hóa địa phương, là nơi lý tưởng cho những người đam mê các môn thể thao dưới nước và là thiên đường để khám phá thế giới động vật hoang dã. Không có gì thú vị hơn khi được trực tiếp ngắm nhìn động vật hoang dã ở cự ly gần mà không cần bất cứ thứ gì bảo vệ. Thực sự đó là sức hấp dẫn nhất khi đến với Sri Lanka.

Thiên nhiên hoang dã ở Sri Lanka khó nơi nào sánh bằng. Là một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhỏ nhất tại châu Á, Sri Lanka nằm trong danh sách 34 “điểm nóng về đa dạng sinh học” của quốc tế. Với 26 công viên quốc gia cùng 52 khu bảo tồn thiên nhiên, 2 công viên đại dương, Sri Lanka khiến cho du khách yêu thiên choáng ngợp. Bởi có ít nơi nào trên thế giới lại được thiên nhiên ưu đãi như Sri Lanka.

Mỗi công viên lại có đặc trưng riêng. Công viên quốc gia Yala nổi tiếng nhất bởi mật độ cá thể báo đốm cao nhất trên thế giới. Cách thủ đô Colombo 6 giờ lái xe về phía Đông Nam, đây là công viên quốc gia hàng đầu của đất nước, nằm dọc theo một bờ biển dài. Công viên quốc gia Yala có rất nhiều động vật hoang dã với có khoảng 215 loài chim, cá sấu đầm lầy và các loài bò sát khác; bờ biển giáp công viên là nơi làm tổ của 5 loài rùa biển. Đây là nơi tốt nhất để quan sát báo Sri Lanka và gấu lười.

Liền kề với Yala là vườn quốc gia Udawalawe, đây là nơi sinh sống của vô số đàn voi và các loài chim quý hiếm như diều hâu nâu và đại bàng rắn mào. Udawalawe được biết đến là nơi tốt nhất ở châu Á để quan sát những con voi sống trong tự nhiên. Vườn quốc gia Yala, và vườn quốc gia Udawalawe là hai vườn quốc gia nổi tiếng với tour Safari đi xe jeep ngắm nhìn động vật. Bạn sẽ được ngắm nhìn những chú báo hoa, voi, các loài bò sát quý hiếm ở khoảng cách gần. Trải nghiệm đặc biệt mà hiếm nơi nào có được.

Hay như vườn quốc gia Minneriya, gần pháo đài Sigiriya hùng vĩ, được cho là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất trong cả nước. Minneriya có diện tích hơn 8.800 ha là nơi sinh sống của hàng trăm con voi Sri Lanka thích tụ tập quanh một hồ chứa nước cũ tại công viên.

Đảo bồ câu thu hút những du khách tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống sinh vật biển sôi động xung quanh hòn đảo. Các rạn san hô ngoài đảo bao gồm khoảng 100 loài san hô đầy màu sắc và 300 loài cá, việc lặn biển khám phá đại dương ở đây chắc chắc sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm siêu thực đến khó quên.

Sri Lanka có lẽ là nơi duy nhất du khách có thể kết hợp xem cả voi (động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới) và cá voi xanh (động vật có vú lớn nhất dưới nước) trong cùng 1 ngày. Tại Sri Lanka có 5 loài cá voi, bao gồm cá voi xanh thường xuyên được nhìn thấy ở vùng biển ngoài khơi Kalpitiya. Những tháng cao điểm để xem cá voi ở Kalpitiya là giữa tháng 1 và tháng 3. Ngoài ra bạn còn có cơ hội ngắm nhìn những chú cá heo tinh nghịch ở quốc đảo nhỏ xinh này.

Có nhiều hình thức để du khách lựa chọn tham quan các khu vườn quốc gia, các khu Safari có nhiều hình thức để du khách lựa chọn như đi xe Jeep, bay khinh khí cầu, đi bộ hay sử dụng máy bay không người lái. Tuy nhiên đi xe Jeep để len lỏi trên các con đường mòn, xuyên qua những tán cây rừng được đa phần du khách lựa chọn.

4 nhà báo chuyên viết về du lịch của VTV, Báo Văn hoá, VOV.VN, Dân trí và 1 youtuber nổi tiếng Việt Nam tham gia chuyến Fam trip Sri Lanka do Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam và Cục Xúc tiến du lịch Sri Lanka tổ chức phải thốt lên rằng “sao một nơi đáng để trải nghiệm như thế này giờ mình mới biết đến. “Hòn ngọc của Ấn Độ Dương”, cái tên được gắn với quốc đảo nhỏ bé này quả thực còn quá nhiều điều để chúng tôi cũng như du khách khám phá và trải nghiệm”.

Anh Trần Việt Phương, youtuber nổi tiếng Việt Nam cho hay “Trở lại Sri Lanka sau 12 năm khiến anh thấy hồi hộp. 12 năm trước anh vác balo tới Sri Lanka với bao điều mới mẻ, và chuyến đi trở lại này, anh biết và khám phá thêm được nhiều điểm đến hơn. Chuyến khám phá Khu bảo tồn rừng Hurulu thực sự là điểm nhấn của hành trình tới Sri Lanka lần này. “Chưa bao giờ tôi thấy phấn khích đến như vậy khi đứng trên chiếc xe Jeep tiếp cận tới những chú voi trong khoảng cách gần. Ngắm nhìn kỹ lưỡng từng con vật khiến cho mình có thêm nhiều kiến thức để chia sẻ tới nhiều người hơn. Chắc chắn chuyến đi Sri Lanka lần này giúp cho tôi có thêm tình yêu sâu đậm về mảnh đất còn nhiều tiềm năng về du lịch này hơn nữa. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại”.

Khu bảo tồn rừng Hurulu trở thành khu dự trữ sinh quyền ở Sri Lanka từ năm 1977. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Khu sinh thái Hurulu Eco Park là 27,3 °C, lượng mưa trung bình 1.600mm mỗi năm. Mùa khô kéo dài ba đến sáu tháng từ tháng 4/5 đến tháng 9. Độ cao dao động từ 90 m đến 150 m so với mực nước biển. Khu bảo tồn này là nơi sinh sống quan trọng của voi Sri Lanka. Ngoài voi, trong khu bảo tồn này còn có nhiều loài động vật hoang dã khác, bao gồm voi hoang dã, nai, trâu rừng, khỉ đột xám, khỉ mặt tím. Tại Khu sinh thái Hurulu có nhiều loài chim như công, gà rừng, vẹt, chim ưng, đại bàng… trong đó có những loài quý hiếm và cần được bảo tồn mà nếu may mắn khi đi dạo trong khu này các bạn có thể bắt gặp. Và điều thích thú ở khu bảo tồn bao phủ diện tích 10.000 hecta này là chúng không có rào chắn. Những chú voi có thể tự do đi lại, thậm chí đi ra đường nhởn nhơ tìm thức ăn.

Huluru Eco Safari là một khu bảo tồn tự nhiên không hề có sự can thiệp của bàn tay con người, cả khu vực mênh mông rộng lớn hoàn toàn tự nhiên, không rào chắn, những con đường đất ngoằn nghèo, cỏ cây mọc tự nhiên. Khách du lịch được đi trên những chiếc xe Jeep với sự hướng dẫn của nhân viên. Chiếc xe Jeep cứ thế rong ruổi cả buổi sáng qua nhiều khu vực ở trong khu bảo tồn Hurulu. Thỉnh thoảng xe sẽ dừng lại khi gặp một đàn voi. Tại đây, anh Viraj, nhân viên khu bảo tồn sẽ thông tin về loài voi cũng như tập tính của chúng.

Anh Viraj cho biết: “Hiện Sri Lanka có trên 7000 cá thể voi. Trong khu này có 250 con và số lượng voi có ngà cũng còn rất ít. 5% voi có ngà lại rơi vào voi đực. Một đặc tính của voi rất dễ nhận biết đó là voi đực hay đi tách đàn, lưng chúc xuống còn con cái mông tròn hơn. Một ngày mỗi con voi ăn hết khoảng 100kg thức ăn. Môi trường hoang dã, cây cỏ tự nhiên tại khu bảo tồn cung cấp đầy đủ thức ăn cho đàn voi ở đây. Người dân Sri Lanka rất yêu quý voi vì đó là biểu tượng của đất nước, vì vậy hành vi giết voi là bất hợp pháp. Voi được người dân Sri Lanka tôn kính và bảo vệ như tính mạng của chính mình”.

Theo anh Viraj, voi ở đây thường di cư qua lại giữa những vùng rừng quanh khu vực. Như hôm nay thì 2 khu rừng khác trong vùng bị ngập nước nên chúng sang rừng bên Hurulu này để kiếm ăn. Quan sát những chú voi to lớn ngay bên cạnh mình thật thú vị, nhất là khi được nhìn chúng trong môi trường tự nhiên chứ không phải trong sở thú.

Thỉnh thoảng có du khách lại yêu cầu dừng xe để chụp ảnh và tận hưởng giây phút bình yên ở nơi hoang dã này. Hẳn những du khách đang đứng trên những chiếc xe Jeep thăm Huluru Eco Safari buổi sáng ấy, cũng giống như chúng tôi, mê mải ngắm nhìn một chú công đang xoè đuôi rực rỡ để thu hút ánh mắt bạn tình, hay thích thú cười vang khi xe lắc lư đi qua ổ gà, nước bắn tung toé, mạng sườn đập vào thành xe đau điếng, rồi lại chạy như bay lên một tảng đá khổng lồ, ai đó hét lớn để nghe tiếng vang của mình giữa rừng xanh.