Gameshow Việt năm 2023 đang có dấu hiệu “hồi sinh” sau thời gian dài trầm lắng bởi dịch Covid-19 và quá trình thanh lọc sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả. Tuy nhiên, trên thực tế, bài toán cân đối giữa tính chất thương mại và chất lượng chưa bao giờ dễ dàng.

Nhiều gameshow tỏ ra hời hợt về kiến thức, từ kiến thức chuyên môn đến kiến thức phổ quát, tạo nên nhiều hạt sạn, ảnh hưởng lớn tới chất lượng chương trình.

Trấn Thành có lẽ là MC vạ miệng, sai lệch kiến thức nghiêm trọng nhất trong năm 2023.

Cụ thể, trong chương trình “Người ấy là ai” mùa 5, khi trò chuyện với người chơi đến từ Thái Lan - NPAK là một người chuyển giới từ nữ sang nam, MC Trấn Thành đã chú ý và hỏi về vết sẹo lớn trên cổ tay trái có phải là di chứng của phẫu thuật.

Mặc dù NPAK không tiết lộ chi tiết về cuộc phẫu thuật này nhưng Trấn Thành đã rất nhanh có màn giải thích. Nam MC cho biết: "Để có thể trở thành nam, Nguyễn Hồ phải nhiều lần vỡ mạch máu, chích hormon nam…".



Trấn Thành đã có rất nhiều lần "vạ miệng" ngay trên sóng truyền hình vì thiếu kiến thức.

Phát ngôn của Trấn Thành ngay sau đó đã bị các bác sĩ và người có chuyên môn về y khoa cho rằng sai kiến thức nghiêm trọng. Dù phía chương trình đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên Trấn Thành vẫn giữ im lặng. Động thái này của Trấn Thành đã khiến khán giả thất vọng.

Trước đó, trong tập 13 của chương trình “Ca sĩ mặt nạ”, Trấn Thành từng nhận xét về giọng hát của Thuỳ Chi: "Kiểu bán cổ điển này không phải sở trường của Tí Nâu. Bạn ấy hát bài này theo kiểu pop thôi, giọng pha. Bạn ấy mà hát theo kiểu cổ điển sẽ nặng, ngân hơn. Nhưng bạn ấy quá giỏi, giọng rất đẹp”.

Ngay lập tức, ViruSs đã chỉnh sửa lại thông tin của nam MC, làm rõ việc Trấn Thành đang hiểu nhầm về opera và cách thể hiện thánh ca.

Không dừng lại ở đó, khán giả phát hiện trong chương trình “Rap Việt”, anh cho rằng, Rap Việt đã xoá nhòa được ranh giới giữa Underground và nhạc chính thống. Quan điểm trên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và nhiều người khẳng định: "Underground vẫn là Underground" hay "Âm nhạc thì không có ranh giới".

Gameshow "2 ngày 1 đêm" có lẽ là chương trình “hot” nhất nhưng cũng gây nhiều ồn ào khi mắc “sạn”.

Cụ thể, trong tập 30 của chương trình "2 ngày 1 đêm", chương trình có tổ chức một trò chơi yêu cầu dàn cast (người tham gia) phải lựa chọn một người chịu hình phạt cởi bỏ trang phục nếu như đồng đội đoán sai tên bài hát. Dàn khách mời đã lựa chọn rapper HIEUTHUHAI để lột quần áo trên người. Theo các khách mời, HIEUTHUHAI được chọn lột đồ là vì có thân hình đẹp (?!).

Sau khi các thành viên đoán sai bài hát, các món đồ như áo khoác, bao tay, áo len, áo, quần của Hiếu lần lượt được cởi bỏ. Ở những câu hỏi cuối, khiến Hiếu trong tình trạng bị lột đồ gần hết, phải dùng thùng giấy carton để che lại. Hình ảnh này khiến nhiều người đánh giá là phản cảm.

Sau các dự án điện ảnh hay gameshow, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục trở lại với chương trình truyền hình thực tế “Hành trình rực rỡ” cùng với Trường Giang, Bích Phương, Thuý Ngân và Negav…

Việc nam diễn viên góp mặt trong đội hình chính của chương trình này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước đó, “cây hài” Đồng Nai thường được biết đến hình ảnh sôi nổi, hoạt ngôn, hài hước. Tuy nhiên, nguồn năng lượng dồi dào của nam diễn viên đôi lúc cũng tạo nên những khoảnh khắc vượt quá giới hạn hài hước, bị nhiều khán giả nhận xét làm lố, kém duyên.

Nhiều lần đứng trong tâm bão bị chỉ trích vì phản cảm nhưng Lê Dương Bảo Lâm hiện vẫn xuất hiện trong nhiều gameshow truyền hình thực tế, các dự án phim ảnh.

Để nói về những chương trình “sặc” mùi drama, không thể không kể đến các chương trình tìm kiếm tài năng người mẫu như như The Face Vietnam, The New Mentor 2023 (Người mẫu toàn năng).

Người xem hoàn toàn không thể tập trung vào tài năng, trình độ, kỹ năng của thí sinh mà thường bị cuốn theo cuộc chiến không hồi kết của các huấn luyện viên. The New Mentor 2023 gây chú ý khi có dàn huấn luyện viên đắt giá trong làng mẫu như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Tuy nhiên, xuyên suốt cả 9 tập phát sóng, khán giả chưa được nhìn rõ tài năng lãnh đạo, dẫn dắt thí sinh mà chỉ thấy huấn luyện viên chăm chăm “đấu võ mồm” hòng tranh giành thí sinh hoặc “đấu tố” về kết quả các phần thi.

Sau 9 tập phát sóng, người xem không thấy được sự tiến bộ của các thí sinh mà chỉ thấy ba huấn luyện viên đấu khấu, đấu tố, giành thí sinh.

Cũng như The New Mentor 2023, chương trình The Face Vietnam 2023 gây thất vọng khi liên tục cho lên sóng những tranh đấu của dàn huấn luyện viên.

The Face Vietnam 2023 mở đầu bằng màn cãi cọ tranh chỗ đứng của 4 huấn luyện viên gồm Kỳ Duyên, Minh Triệu, Vũ Thu Phương và Anh Thư. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi Minh Triệu và Kỳ Duyên khăng khăng không muốn tách rời, dù kết quả phân chia đã được bốc thăm từ trước.

Vũ Thu Phương và Anh Thư cho rằng đàn em có thái độ ngang ngược, vô lý. Anh Thư thậm chí rời khỏi buổi ghi hình và nhắn nhủ: "Thế hệ của chị đến thế hệ của chị Vũ Thu Phương có tôn ti trật tự rõ ràng. Các em nên nhìn nhận lại". Quan điểm bất nhất, 4 huấn luyện viên tốn nhiều tiếng đồng hồ để giải quyết.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: “Với một dàn mentor đa màu sắc, sẽ bùng nổ drama”. Đồng thời, cô cho biết thêm: “Chị không muốn trở lại showbiz nhưng tổ nghiệp bắt chị phải trở lại”.

Nhiều khán giả bất bình, ngán ngẩm và cho rằng chương trình dàn dựng, cố tình tạo drama, đấu khẩu ầm ĩ là chiêu trò được sử dụng từ mùa này qua mùa khác. Tổng đạo diễn sau đó khẳng định đây là tình huống bất ngờ, xảy ra ngoài dự kiến nhưng khán giả lại không tin vậy.

Rap Việt mất dần sức hút qua các mùa, điều thường thấy ở các game show tại Việt Nam. Để hâm nóng lại chương trình, Rap Việt lại mang tới những tranh cãi không đáng có, gây mất điểm trầm trọng trong mắt một bộ phận khán giả.

Megashock đã bị loại vì lý do không thuyết phục.

Điển hình là tập 2, thí sinh được nhận định có tiềm năng, khả năng tốt, màn biểu diễn cảm xúc là nam rapper Alen (Megashock) bị loại cay đắng bởi quyết định bình chọn từ khán giả trường quay. Trong khi đó, màn biểu diễn không được đánh giá cao về kỹ thuật của Dubbie (Khương Lê) lại có được sự đồng thuận lớn từ số lượt bình chọn của khán giả. Thí sinh này thậm chí được ban giám khảo, MC nhận định đạt phiếu bầu lớn nhờ điểm cộng ngoại hình.

Thái VG, B Ray cũng ngỡ ngàng trước kết quả của Megashock.

Điểm trừ lớn khi Dubbie đề cập đến nhân vật lịch sử nhưng thiếu hiểu biết. Tổ biên tập càng tắc trách khi vẫn để câu rap lên sóng. Khán giả tự hỏi liệu chương trình cố tình hay chỉ là sơ suất nhất thời. Phía Rap Việt sau đó đã âm thầm xóa đoạn gây phẫn nộ trong bản rap của Dubbie và giữ im lặng về vụ việc.

Drama là gia vị không thể thiếu của các show truyền hình thực tế. Các gameshow sa đà vào tạo "drama" khiến nhiều khán giả bức xúc, mất cảm tình, nghiêm trọng hơn khi khiến các nhân vật tham gia chương trình bị tẩy chay, tấn công.

Vì vậy, áp dụng gia vị “drama” thế nào, tần suất ra sao để không bị tác dụng ngược vẫn là bài toán khó dành cho các nhà sản xuất. Nếu không tích cực chuyển mình, chương trình, gameshow giải trí truyền hình bị khán giả quay lưng chỉ còn là vấn đề thời gian.