Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Mỹ đang đối mặt với những thách thức mới

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Helsinki, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Donald Trump là cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và thiết thực. Tổng thống Putin khẳng định hai bên đã có vòng đàm phán hiệu quả và đây là một thành công.

Tổng thống Mỹ Doanld Trump và Tổng thống Nga Putin tại cuộc hội đàm. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ hiện tại đang ở giai đoạn rất phức tạp. “Chiến tranh Lạnh đã lùi xa vào quá khứ. Ngày nay cả Nga và Mỹ đều phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn mới”. Tổng thống Putin nhấn mạnh, lợi ích của Nga và Mỹ không phải lúc nào cũng "trùng khớp", mà "chồng chéo". Nhà lãnh đạo Nga cho biết, tại cuộc đàm phán, hai bên đã phác thảo các bước đi đầu tiên nhằm cải thiện quan hệ và khôi phục sự tin tưởng lẫn nhau.

Tổng thống Putin nêu rõ, hai bên đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và an ninh mạng. Ông cũng đề cập đến vấn đề Syria và cách đưa người tị nạn Syria trở về quê hương, hay cách Nga và Mỹ liên lạc với nhau trong vấn đề Syria. Bên cạnh đó, vấn đề Triều Tiên và Ukraine cũng được hai nhà lãnh đạo bàn thảo.

Liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, Tổng thống Putin cho biết, ông Trump đã đề cập vấn đề này với Nga. "Tôi phải nhắc lại những gì mình nói trước đó, bao gồm cả trong các cuộc gặp riêng với ngài Tổng thống. Nga chưa bao giờ can thiệp và không có ý định can thiệp vào chính trị nội bộ của Mỹ, bao gồm cả bầu cử", ông Putin nói.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Chúng tôi đã có cuộc đối thoại trực tiếp, cởi mở, và hiệu quả. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp”. Ông Trump đánh giá cao việc Nga tổ chức thành công World Cup 2018, cũng như khen ngợi thành tích của đội tuyển quốc gia Nga tại kỳ Worrld Cup này.

Tổng thống Ông Trump cho rằng mối quan hệ Nga - Mỹ "chưa bao giờ tệ hơn bây giờ" và ông tin rằng điều đó đã "thay đổi" sau thượng đỉnh Helsinki với ông Putin.

"Những bất đồng giữa Mỹ và Nga là khá rõ. Mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ tệ hơn bây giờ. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi cách đây khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tôi thực sự tin như vậy".

Ông Trump cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quan hệ ngoại giao với Nga. "Chẳng có gì dễ hơn việc từ chối gặp mặt, từ chối tiếp xúc. Nhưng điều đó không gặt hái được gì cả", ông Trump nói./.

