Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27 - 30/11/2017.

Sáng 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda. Sau lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Andrzej Duda tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Andrzej Duda thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan lần này sẽ tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống tại Trung Đông Âu, trong đó Ba Lan là đối tác ưu tiên.

Tổng thống Andrzej Duda chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Ba Lan luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Andrzej Duda bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ chính trị thời gian qua. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp và địa phương.

Hai Lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Ba Lan được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2018 - 2019. Tổng thống Ba Lan khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và ủng hộ việc sớm ký, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Hai Lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước thời gian qua. Hiện Ba Lan là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Việt Nam là bạn hàng thứ 7 ngoài EU của Ba Lan; kim ngạch hai chiều năm 2016 đạt mức kỷ lục 790 triệu USD, 9 tháng đầu năm 2017 đạt 730 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng vốn đầu tư của Ba Lan vào Việt Nam trong giai đoạn 2014 - 2017 tăng gấp 2 lần, đạt 189 triệu USD.

Lễ ký kết hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giữa Việt Nam và Ba Lan.

Hai Lãnh đạo trao đổi sâu rộng về các chủ trương, biện pháp để thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, cụ thể là sớm giải ngân khoản tín dụng ODA trị giá 250 triệu Euro mà Ba Lan dành cho Việt Nam trên cơ sở Hiệp định khung về hợp tác tài chính ký nhân chuyến thăm; tích cực triển khai nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế; tạo điều kiện để Văn phòng Đại diện của Tổng cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh khai trương nhân dịp này hoạt động hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm, dược phẩm, bảo vệ môi trường….

Hai Lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai Lãnh đạo đánh giá cao việc ký Thỏa thuận hợp tác về giáo dục đại học nhân chuyến thăm với việc tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh hai nước lên 20 suất/1 năm và Ý định thư hợp tác về việc mở khóa học tiếng Ba Lan giữa Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan và Trường Đại học Hà Nội. Hai Bên nhất trí khôi phục lại cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ba Lan về hợp tác khoa học công nghệ và tổ chức khóa họp của Ủy ban vào năm 2018.

Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ môi trường, nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xử lý rác thải và nước thải, công nghệ xanh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Ba Lan đưa Việt Nam vào danh sách 14 thị trường xuất khẩu nông nghiệp được ưu tiên và việc hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp nhân chuyến thăm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Ba Lan tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Andrzej Duda đã họp báo và chứng kiến Lễ ký Hiệp định về hợp tác tài chính; Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học; Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Ba Lan; Ý định thư về việc thành lập khóa học tiếng Ba Lan tại Trường Đại học Hà Nội; Hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm giữa Công ty Đạt Vi Phú Việt Nam và Tập đoàn Adamed Ba Lan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui vẻ nhận lời mời sang thăm Ba Lan cấp Nhà nước vào thời gian thích hợp, thời gian cụ thể sẽ thống nhất theo đường ngoại giao./.

Ba Lan thành lập Văn phòng Đại diện Đầu tư Thương mại tại Việt Nam VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.