Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây 2017 tại Quảng Ninh

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự Lễ và đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại khu vực phục hồi môi trường của Công ty cổ phần than Đèo Nai, thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và Khoàng sản Việt Nam ở phường Cầm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát động Tết trồng cây 2017

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, ngành Lâm nghiệp đã khép lại một năm thành công toàn diện với nhiều kết quả có ý nghĩa. Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục chuyển biến tích cực; tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm 9% so với năm 2015. Cả nước đã trồng được gần 222.000 héc ta rừng tập trung và trên 58 triệu cây phân tán; khoán quản lý bảo vệ 6,2 triệu héc ta; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 7,3 tỷ USD.

Cùng với đó, Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều cơ chế chính sách gắn bảo vệ rừng với an sinh xã hội, thực hiện nhất quán chủ trương xã hội hóa nghề rừng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy chương trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Qua đó, Lâm nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trồng cây tại khu vực phục hồi môi trường của Công ty than Đèo Nai

Đánh trống phát động Tết trồng cây và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn 57 năm qua, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, nhân dân ta lại tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, từ đó đến nay, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân ta lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh “Tết trồng cây” đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Xuân, đón Tết. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước kêu gọi đồng chí, đồng bào, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước, hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện của từng vùng. Đồng thời, cần nâng cao ý thức trách nhiệm và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Chủ tịch nước tin tưởng, với khí thế mới, quyết tâm mới, chắc chắn rằng, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp../.