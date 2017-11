Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

Chiều 22/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam. Đây là những cán bộ đã từng kề vai sát cánh với bộ đội Việt Nam, có những đóng góp trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp.



Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam sang thăm Việt Nam trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 - năm hai nước Việt Nam, Lào kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi chân tình và nồng ấm nhất tới những cựu chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Lào anh hùng, những người đã giúp đỡ, che chở cho bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào trong kháng chiến chống Pháp, và chống Mỹ, đến từ 17 tỉnh, thành của Lào.

Chủ tịch nước nêu rõ, hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt đó đã giúp hai nước giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong đoàn, trong đó có nhiều người đã chở che, giúp đỡ rất tận tình đối với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào, tạo điều kiện để quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Lào giao cho.

Chủ tịch nước mong các đồng chí trong đoàn sang thăm Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục có những đóng góp, ủng hộ nhiều hơn nữa cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tri ân sự đóng góp, giúp đỡ rất to lớn và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào trong đó có các bác, các đồng chí đã từng giúp đỡ bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ và mong rằng trong thời gian sắp tới chúng ta cùng nhau, tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào để mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hội Hữu nghị hai nước tổ chức các đoàn cựu quân tình nguyện Việt Nam thăm lại chiến trường xưa tại Lào, đoàn các công dân Lào từng che chở, giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam thăm Việt Nam trong những năm qua; nhấn mạnh, đây là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhớ, biết ơn đối với những người đã cống hiến cho cách mạng hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hội Hữu nghị hai nước tích cực hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào bằng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả như các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, hoạt động du lịch và tăng cường giao lưu thanh niên, sinh viên, tọa đàm, nói chuyện truyền thống về quan hệ đặc biệt Nam – Lào.

Chủ tịch nước rất hoan nghênh các đồng chí Lào đã từng giúp đỡ bộ đội Việt Nam trước đây nay lại tiếp tục, hỗ trợ, giúp đỡ trong việc tìm kiếm những hài cốt của bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Các đồng chí của cả hai bên đã tổ chức rất nhiều những hoạt động như các cuộc giao lưu, tọa đàm, sách, đi tham quan những địa điểm lịch sử… Đây là những hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, ôn lại truyền thống, từ đó giáo dục cho các thế hệ sau này nhớ về lịch sử hào hùng của hai dân tộc, tiếp tục cùng nhau đoàn kết bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn phát huy truyền thống nhân văn, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, luôn tri ân những đóng góp to lớn hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào dành cho nhân dân Việt Nam. Nhân dịp Quốc khánh Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và chúc mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững../.

