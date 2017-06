Chủ tịch nước và Tổng thống Putin gặp gỡ báo chí

Chiều 29/6, (theo giờ địa phương) tại thủ đô Moscow sau hội đàm và lễ ký kết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga Putin đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.

Tại buổi họp báo, Tổng thống Putin đánh giá cao chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam.

Tổng thống cho biết, tại hội đàm, hai bên đã thảo luận về nhiều lĩnh vực trong hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước

Ông Putin cho rằng, năm ngoái thương mại song phương có giảm sút, nhưng xu hướng đang trong đà khôi phục và có chiều hướng tăng lên đặc biệt là khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á -Âu có hiệu lực tạo điều kiện cho thương mại giữa hai nước phát triển.

Qua đó, các doanh nghiệp, các nhà sản xuất Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Nga và các nước khác trong Liên minh kinh tế Á-Âu.

Bên cạnh đó, các cơ chế song phương về Ủy ban Liên Chính phủ và Tổ công tác cấp cao, hợp tác về khoa học kỹ thuật và các dự án đầu tư ưu tiên đang hoạt động hiệu quả.

Tổng thống Nga cho biết, hai bên thống nhất 20 dự án đầu tư ưu tiên với tổng vốn 10 tỷ USD.

Hai bên nhận thấy dầu khí là một trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Tổng thống Putin cho rằng, triển vọng trong chế tạo máy, như lắp ráp ô tô tại Việt Nam và mong sớm thành lập các liên doanh giữa hai nước để lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam trên cơ sở Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại Việt Nam.

Theo ông Putin, các tập đoàn, công ty đường sắt của Nga sẵn sãng giúp đỡ Việt Nam xây dựng các tuyến đường sắt và tuyến xe điện ngầm tại Việt Nam.

Năm 2019, hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức sẽ lấy năm này là Năm Việt Nam tại Liên bang Nga và Năm Nga tại Việt Nam.

Tổng thống Putin cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam là Chủ tịch APEC năm nay và cho biết Nga sẽ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC vào tháng 11/2017, đồng thời tin tưởng những thỏa thuận đạt được hôm nay sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, phát triển hợp tác Việt - Nga theo hướng hiệu quả, thực chất và bền vững trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển chung.

Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ Việt - Nga dựa trên sự tin cậy chính trị cao, với cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ chế hợp tác toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế đã góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Putin gặp gỡ báo chí

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi tin tưởng rằng, việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nga, cũng như giữa Việt Nam và các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu, đưa mục tiêu đạt kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2020 trở thành hiện thực”.

Chủ tịch nước cho biết, hai bên đã rà soát việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm hiện nay, đồng thời xem xét khả năng triển khai các dự án hợp tác mới.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp như lắp ráp và sản xuất ô tô, năng lượng, dầu khí, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Hai bên khẳng định sẽ hỗ trợ các liên doanh dầu khí hoạt động hiệu quả trên lãnh thổ hai nước.

Cùng với đó, hai bên đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như: Khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch.

Chủ tịch nước khẳng định, hai bên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN - Nga, vì mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, nâng tầm quan hệ ASEAN – Nga.

“Chúng tôi nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong Năm APEC 2017 mà Việt Nam là nước chủ nhà, tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC của Tổng thống Putin”.

“Chúng tôi đã trao đổi về việc tăng cường nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không vì hợp tác và phát triển, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Biển Đông. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn lãnh đạo, các cấp chính quyền, cũng như nhân dân Nga đã hỗ trợ, giúp đỡ Cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong thời gian qua và mong muốn phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc, kinh doanh ổn định theo luật pháp Nga và hòa nhập với xã hội sở tại.

Qua đó, đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Nga./.

