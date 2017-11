Chủ tịch QH hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia

Sáng 29/11 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan đã đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau lễ đón đã diễn ra hội đàm.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Australia đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Australia, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Australia đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và cho rằng, chuyến thăm đúng vào thời điểm cả hai nước đang tăng cường mối quan hệ nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia và thông báo với hai ngài Chủ tịch một số nét về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, đặc biệt là về chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam tiếp tục phương châm ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị với các nước, đồng thời nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác chủ chốt, trong đó có Australia. Quốc hội Việt Nam ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược.

Ấn tượng về con số tăng trưởng 6,7% GDP của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Aurtralia cho rằng, chính sách an sinh xã hội của Việt Nam cũng đáng được ghi nhận; đồng thời mong muốn Việt Nam sẽ ủng hộ Aurtralia thực hiện sáng kiến trong việc nâng cao năng lực của phụ nữ.

Hai bên đánh giá cao quan hệ song phương giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (năm 2009) và Đối tác Toàn diện Tăng cường (năm 2015). Đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đó là quá trình xây dựng của cả hai nước.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để làm rõ nội hàm của cơ chế “Đối tác kinh tế”, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hợp tác với các hoạt động cụ thể cho khoảng thời gian trung hạn từ 3-5 năm, nhất là về đầu tư, thương mại, ODA.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam và Australia đang hợp tác rất hiệu quả trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm, chống di cư bất hợp pháp. Đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn để ủng hộ quan điểm của nhau tại các diễn đàn khu vực, đặc biệt tại cơ chế hợp tác Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng.

Hai bên vui mừng nhận thấy việc thực hiện các chương trình giáo dục đang được phát triển ngày càng mạnh mẽ. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Australia đẩy mạnh “Kế hoạch Colombo mới” nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Châu Á; Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ, đón thêm nhiều sinh viên, thực tập sinh của Australia sang Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục cung cấp học bổng và mở rộng hợp tác giáo dục dưới nhiều hình thức, như: liên kết giữa các cơ sở giáo dục, tiến tới chia sẻ chương trình đào tạo, công nhận bằng cấp; hỗ trợ Việt Nam tăng cường đào tạo nghề, đào tạo tiếng Anh và chuyên gia về luật quốc tế, đặc biệt là luật biển.

Về đề nghị này, Chủ tịch Hạ viện khẳng định, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện kế hiện chương trình Colombo, trong đó sẽ có nhiều sinh viên Australia sang học tập tại Việt Nam và ngược lại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao hai nước đã phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương; luôn ủng hộ lẫn nhau vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc; cảm ơn Australia đã khẳng định ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai bên nhất trí và chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Chính phủ Australia đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Australia có cuộc sống ổn định, hòa nhập, đóng góp cho xã hội sở tại và quan hệ hai nước. Tiếp lời của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Australia đều cho rằng, trong nhiều thập kỷ qua, Australia đã là ngôi nhà thứ hai của hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống ở đây. Chính sự giao lưu nhân dân đã góp phần cho Australia hiểu hơn về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Còn Chủ tịch Thượng viện Australia thừa nhận, Việt Nam như một “thỏi nan châm” thu hút người dân Australia sang thăm và du lịch.

Về mối quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cùng với đà phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia cũng đang phát triển hết sức tốt đẹp; đồng thời đánh giá cao Quốc hội Australia đã ủng hộ Quốc hội Việt Nam tổ chức các hội nghị liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Hai bên đều khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Quốc hội, tiếp tục tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; tăng cường vai trò và hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mời ngài Chủ tịch Hạ viện, Ngài Chủ tịch Thượng viện và các nghị sỹ Australia sang dự hội nghị APPF-26 do Quốc hội Việt Nam tổ chức vào tháng 1/2018.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Australia đã gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo do công tác đột xuất nên không về kịp và gửi lời chúc mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Australia./.