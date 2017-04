Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Mỹ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 21/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Quyền Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Stephen Vaught; tiếp nhóm các Trợ lý Nghị sỹ của hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ, Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu quốc tế (CSIS) và Quỹ Heritage Foundation, Ban lãnh đạo Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ và đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang kinh doanh ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ban lãnh đạo Hội đồng Thương mại Mỹ.

Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Chính quyền mới của Hoa Kỳ để duy trì đà phát triển của quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế - thương mại; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh – đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc các doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết tích cực hỗ trợ Việt Nam nhằm đảm bảo thành công cho Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.

Các Trợ lý Nghị sỹ Hoa Kỳ khẳng định sự ủng hộ của lưỡng Đảng coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề tẩy độc da cam/dioxin, rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Các Trợ lý Nghị sỹ cũng chia sẻ quan tâm của Quốc hội Hoa Kỳ đối với vấn đề Biển Đông, trong đó có việc duy trì an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và đánh giá cao các chính sách của Chính phủ Việt Nam đã tạo sân chơi công bằng, lành mạnh cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh việc lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc; khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và sẽ tích cực hỗ trợ nhằm đảm bảo cho thành công của năm APEC 2017 tại Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Mỹ: