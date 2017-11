Chiều 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 1 có cuộc tiếp xúc với 150 cử tri tại thị trấn Bến Lức và xã An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và những hoạt động của Đoàn tại kỳ họp lần này, cử tri địa phương rất phấn khởi về những chuyển biến rõ nét về tình hình kinh tế của đất nước; đồng thời kiến nghị một số nội dung về vấn đề Biển Đông.

Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Nhiều cử tri trăn trở, mong muốn Nhà nước có biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nâng cao ý thức nhân dân về chủ quyền của dân tộc. Một số ý kiến khác góp ý về giải pháp khắc phục tình hình ngập nước và xuống cấp hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Bến Lức; chính sách hỗ trợ khắc phục khó khăn cho đối tượng tham gia kháng chiến đã ngoài 80 tuổi chưa được hưởng lương hưu; điều chỉnh, tăng chế độ cho cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ, tinh giảm biên chế trong việc giải thể, sáp nhập các hội, đoàn thể đặc thù hiện nay.

Cử tri đánh giá cao quyết tâm phòng chống tham nhũng của Trung ương Đảng, thể hiện qua việc xét xử các đại án kinh tế; kết luận và xử lý kỷ luật các cán bộ lãnh đạo chủ chốt vi phạm thời gian qua, tạo được niềm tin và đồng tình trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về tính răn đe đối với công tác xử lý đối tượng tham nhũng; những bất cập trong việc thu hồi tài sản tham nhũng... Do vậy, cần ban hành luật liên quan đến vấn nạn tham nhũng, việc thu hồi tài sản của những người tham nhũng để đầu tư cho các vùng còn khó khăn, cho mục tiêu an sinh xã hội,…

Trao đổi với cử tri địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những góp ý, kiến nghị của cử tri. Ông cho rằng đây là những vấn đề rất thiết thực, liên quan đến tình hình chung của đất nước và khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là cương quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Riêng công tác phòng chống tham nhũng và chống lãng phí, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh và tiếp tục quyết liệt hơn trong thời gian tới... Khi đã củng cố chặt chẽ chứng cứ, sai phạm đến đâu sẽ xử lý ngay đến đó; đồng thời, tiếp tục làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm.../.