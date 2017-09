PTT thường trực Trương Hòa Bình hội kiến PTT Trung Quốc Trương Cao Lệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tham dự Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 theo lời mời của Chính phủ nước CHND Trung Hoa, chiều 11/9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hội kiến với ông Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến ông Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và đi sâu cải cách toàn diện; chúc Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XIX, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại, hài hòa và phồn vinh.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng sang thăm Quảng Tây và tham dự Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14; cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam tham dự Hội chợ lần này; bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Trung Quốc và sự tham dự tích cực của các nước ASEAN, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả những nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đạt tiến triển thực chất, sớm tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, tài chính giữa hai nước; tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, an toàn hạt nhân, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, kết nối giao thông đường sắt.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Việt Nam sẵn sàng tích cực thúc đẩy kết nối sáng kiến "Vành đai và con đường" của Trung Quốc với khuôn khổ "hai hành lang, một vành đai", mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Phó Thủ tướng bày tỏ hoan nghênh sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tích cực thúc đẩy kết nối sáng kiến này với khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai”, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị hai bên tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình; nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước sớm đạt tiến triển thực chất.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ASEAN và Trung Quốc đã thông qua khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); cho rằng việc sớm hoàn tất COC sẽ góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang thăm Quảng Tây và dự Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14; nhấn mạnh việc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu và nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ lần này thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt cũng như hợp tác Trung Quốc - ASEAN, đóng góp quan trọng vào sự thành công của Hội chợ lần này.

Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, mở rộng giao lưu nhân văn, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm và dự Lễ khai trương Khu gian hàng quốc gia chủ đề “Thành phố đẹp” (thành phố Thái Nguyên) và Khu gian hàng thương mại Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN.

Tại Hội chợ lần này, đoàn Việt Nam có trên 120 doanh nghiệp tham gia, với 250 gian hàng, diện tích 5.000 m2, tiếp tục là Khu gian hàng thương mại có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN tham gia Hội chợ; sản phẩm trưng bày chủ yếu gồm các ngành hàng có tiềm năng và thế mạnh xuất khẩu như nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ./.

