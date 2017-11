Bộ trưởng Tô Lâm: “Hùng mạnh như Mỹ cũng phải hợp tác an ninh mạng”

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 13/11 về dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, Bộ được phân công chủ trì soạn thảo hai dự luật trình Quốc hội và đã rất thận trọng trong thực hiện.

Dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước và An ninh mạng rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Theo Bộ trưởng Công an, đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ chiều 13/11

Đối với dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vấn đề này hiện nhận được sự quan tâm của quốc tế, các diễn đàn song phương, đa phương và các tổ chức quốc tế. Vấn đề an ninh mạng không quốc gia nào trên thế giới không phải xử lý. Nếu chỉ một quốc gia cũng không thể giải quyết được mà đòi hỏi có sự đoàn kết thống nhất giữa các quốc gia.

“Hùng mạnh như nước Mỹ, kỹ thuật công nghệ như nước Mỹ, nhưng cũng phải khởi đầu về những vấn đề hợp tác vấn đề an ninh mạng. Nhiều nước khác cũng như vậy. Chúng ta cũng tương tự” – Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Vấn đề mạng đã đi vào mọi mặt của đời sống xã hội và phải đảm bảo kể cả bí mật đời tư của người dân tham gia hoạt động trên không gian mạng chứ không phải chỉ an ninh chung của quốc gia.

“Mạng internet làm biến đổi nhiều mặt quan hệ xã hội, tác động vào sản xuất, đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp năng suất lao động cao. Không thể ngăn chặn, cản trở được sự phát triển của thông tin điện tử, internet vì bất kể lý do gì. Nếu vì đảm bảo an ninh mạng mà chúng ta không sử dụng mạng, không ứng dụng tiến bộ đó thì rõ ràng rất lạc hậu, không thể chơi được với ai, không thể hội nhập với thế giới” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Tuy nhiên, chúng ta vào “cuộc chơi chung” thì bộc lộ rất nhiều nguy cơ về mất an ninh nếu không làm chủ. “Thủ tướng Singapore chia sẻ với tôi là thậm chí ngôi nhà ứng dụng internet rất nhiều thì người khác có thể xâm nhập vào và biết được cả những bí mật của gia đình mình”.

Nhấn mạnh quan điểm rõ ràng chúng ta cần ứng dụng của internet nhiều hơn nữa và nước ta còn nhiều tiềm năng, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn chứng đang phát triển Chính phủ điện tử, thời cách mạng công nghiệp 4.0 thì phải ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin, internet. Tuy vậy, phát triển phải song hành với đảm bảo an ninh an toàn.

Lực lượng an ninh mạng không một cơ quan nào có thể đứng ra đảm bảo được mà phải toàn xã hội đóng góp vào. Luật này ra đời để huy động toàn xã hội hiểu được thế nào là an ninh mạng, hiểu được thế nào là nguy cơ và thấy trách nhiệm của mình làm gì để đảm bảo được an ninh mạng.

“Chúng tôi quan niệm với nhau là dòng chảy của thông tin giống như hệ thuần hoàn của cơ thể con người. Mạch máu đó, hệ tuần hoàn đó càng lưu thông, càng phát triển tốt thì cơ thể càng khỏe mạnh. Chúng ta không thể ngăn dòng tuần hoàn đó, nó nuôi sống con người. Nhưng an ninh an toàn làm sao để hệ tuần hoàn đó không bị nghẽn mạch, bị đột quỵ. Do đó phải nhiều ô xy, nhiều chất dinh dưỡng chứ không phải máu đỏ thì ít, máu đen thì nhiều, oxy ít, cacbonic nhiều!” – ông Tô Lâm ví von và nhấn mạnh an ninh mạng phải giữ được hệ tuần hoàn, an ninh mạng thông suốt./.

Bí mật hết thì không huy động được đóng góp của dân

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước rất quan trọng, liên quan đên lợi ích quốc gia. Những gì liên quan đến lợi ích quốc gia chưa công khai thì phải bảo mật. Nhưng cũng có thể vấn đề này có thể hôm nay là bí mật quốc gia nhưng ngày mai không phải vì nó đã được xử lý. Quan trọng là mọi người dân đều hiểu ranh giới đó để vận dụng vào thực tiễn. Tránh trường hợp không biết đâu là bí mật để bảo vệ, cái gì là cái đã vi phạm luật để phải xử lý. Việt Nam đang trong quá trình công khai, minh bạch, mọi người dân phải được biết, được làm chủ, tiếp cận thông tin. Vì vậy phải làm sao hài hoà, đưa ra thông tin nhà nước phục vụ sự phát triển và phục vụ cuộc sống người dân, hoạt động của nhà nước phải được nhân dân giám sát. Nếu tất cả đưa vào bí mật nhà nước hết thì không có tác dụng gì để minh bạch thông tin, quản lý và huy động được sự đóng góp của người dân đối với quản lý xã hội.