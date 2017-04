Toàn cảnh chuyến thăm chính thức 3 nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội

Trong chuyến công du đầu tiên đến các nước châu Âu trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, điểm đến đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là Thụy Điển. Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Thụy Điển sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh năm 1993. Ảnh: Chủ tịch Quốc hội đến sân bay Quốc tế Arlanda, Stockholm. Chiều 6/4 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Thụy Điển diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội hai nước đã cho rằng, việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA sẽ đem lại lợi ích chung cho các bên tham gia, góp phần làm tăng kim ngạch thương mại song phương, trong đó có Việt Nam và Thụy Điển. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển khẳng định, ủng hộ việc EU sớm ký kết chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU... Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, sáng 7/4 (theo giờ địa phương), tại Tòa Thị chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp bà Eva Louis Erlandsson Slorach, Thị trưởng Thành phố Stockholm. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp của thành phố Stockholm với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ cùng kiến trúc hiện đại, luôn được con người bảo vệ, gìn giữ, xứng đáng là thủ đô xanh của châu Âu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến chào xã giao công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingirid Alice Désirée. Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Tập đoàn Ericsson, Tập đoàn SWECO. Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Thành phố thông minh Hammarby; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Những hoạt động này đã kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Đúng 17h10 chiều 8/4, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã xuống sân bay Quốc tế Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế một bé gái theo đoàn Việt kiều ra sân bay đón bà. Sau lễ đón, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Gulyas Gergely đã nhiệt liệt chúc mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm chính thức Hungary. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chân thành của Quốc hội Hungary dành cho đoàn. Chuyến thăm chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Hungary mang tình cảm hết sức tốt đẹp của nhân dân và đất nước Việt Nam với những bạn bè truyền thống. Sáng 9/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan. Trong chuyến thăm chính thức này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần làm cho mối quan hệ chính trị, ngoại giao của hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất. Trong sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm và làm việc tại thành phố Szentendre, thành phố kết nghĩa với thành phố Hội An (Quảng Nam, Việt Nam). Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch không chỉ với Hội An mà còn với các địa phương khác của Việt Nam. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Cuộc gặp gỡ này được Chủ tịch Quốc hội ví như một cuộc tiếp xúc cử tri. Những ý kiến của bà con được phản ánh, chuyển tới các cơ quan hữu quan trong nước tiếp thu, xem xét, phản hồi và giải quyết. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Sáng 10/4, (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Tại hội đàm, hai chủ tịch Quốc hội đã thống nhất tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Hungary Orban Viktor vào chiều 10/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hoan nghênh chính sách của Hungary thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước, trong đó có việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu Euro. Việt Nam đề nghị Hungary sớm cụ thể hóa để triển khai sử dụng có hiệu quả khoản vốn này. Trong chiều 10/4, (giờ địa phương) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hungary ngài Janos Ader. Việt Nam khẳng định ủng hộ Hungary vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2019. Đồng thời mong muốn, hai nước thực hiện cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Tại buổi tiếp Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam đã luôn ủng hộ và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội tặng quà Chủ tịch hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam. Ngày 11/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế” do Quốc hội Hungary và Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Hoạt động này đã kết thúc chuỗi hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Hungary. Nhận lời mời của của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milan Stech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Séc từ 11-14/4. Chuyến thăm và các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Quốc hội Việt Nam nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Séc nói chung và với Quốc hội Séc nói riêng. Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu đã thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Séc trong khả năng của mình, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava, Phó Chủ tịch Hạ viện Voj Tech Fillip vào sáng 12/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Séc - Morava đối với chủ trương của Nghị viện và Chính phủ Séc trong việc tăng cường quan hệ với Việt Nam; đề nghị với vai trò là Đảng chính trị lớn của Cộng hòa Séc, tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lãnh đạo Phòng Kinh tế Séc, Hội đoàn Top Séc 100 và một doanh nghiệp bia Tiệp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hội Séc - Việt Marcel Winter. Chủ tịch Hội Séc-Việt cho biết, với tình cảm yêu mến Việt Nam, thời gian tới Hội đang cố gắng kết nối để các sinh viên Việt Nam có thể sang học tập ở lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến xử lý nước tại trường đại học uy tín, đưa lao động lành nghề trong ngành may mặc sang Séc, nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Chiều 12/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka. Thủ tướng Séc cho rằng, thời gian qua Việt Nam đã có sự tăng trưởng và phát triển khá ấn tượng và đây là cơ hội rất tốt để hai nước thúc đẩy hợp tác về kinh tế. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Séc Milos Zeman vào trưa 12/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng thống, Nhà nước và nhân dân Séc đã rất quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Séc - quốc gia duy nhất trên thế giới công nhận người Séc gốc Việt là một dân tộc thiểu số của mình. Cũng trong chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Séc Milan Stech hội đàm tại Praha. Tại hội đàm, Ngài Milan Stech khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Trung - Đông Âu, trong đó, Séc là một trong những đối tác ưu tiên. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm đến thị trường Việt Nam và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Séc sang tìm hiểu thị trường và đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà Séc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, sáng 13/4, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại thành phố Karlovy Vary, thăm Công ty pha lê Moser. Sáng 14/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu; Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hoà nhập vào xã hội nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Hoạt động này cũng đã kết thúc chuyến thăm chính thức 3 nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.

