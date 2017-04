Thủ tướng tiếp Đoàn Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – TBD

Chiều 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, do ông Li Chunsheng, Chủ tịch Liên minh dẫn đầu, nhân dịp sang dự Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 tại Hà Nội, từ ngày 18-21/4/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn Liên minh Hợp tác xã quốc tế và Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chọn Việt Nam là nước đăng cai Hội nghị. Đây là sự kiện lớn tầm khu vực quan trọng đối với Việt Nam, với sự tham dự của đại biểu 94 nước và vùng lãnh thổ.

Qua hội nghị lần này, Việt Nam học hỏi được kinh nghiệm các nước về phát triển hợp tác xã. Tại Việt Nam, vấn đề phát triển hợp tác xã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, bởi đây là mô hình quan trọng để phát triển đất nước và sắp tới Việt Nam sẽ có những chính sách thúc đẩy hợp tác xã phát triển.

Với sự kiện lần này, Thủ tướng cho rằng đây là điều kiện thuận lợi để đến năm 2020 Việt Nam thành lập thêm 1,5 vạn hợp tác xã kiểu mới, đồng thời góp phần hưởng ứng phong trào khởi nghiệp quốc gia, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển tại Việt Nam. Hội nghị cũng là dịp kết nối thị trường hàng hóa của hợp tác xã Việt Nam với thị trường thế giới.

Ông Li Chunsheng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã giúp đỡ, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức thành công hội nghị quan trọng lần này, là hội nghị lần thứ 10 kể từ năm 1990 đến nay.

Cho biết lịch sử phát triển hợp tác xã thế giới đã qua 170 năm và hiện hợp tác xã có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước, ông Li Chunsheng bày tỏ tán thành với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vai trò quan trọng của hợp tác xã tại Việt Nam và thế giới. Tại nhiều quốc gia, hợp tác xã còn đóng vai trò giảm khoảng cách giàu nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là các thành viên hợp tác xã.

Trên thế giới hiện có khoảng 1,5 tỉ người là thành viên của các hợp tác xã. Với lực lượng đông đảo như vậy sẽ góp phần giúp các quốc gia và thế giới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy vậy, ông Li Chunsheng cho rằng, phong trào hợp tác xã thế giới cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, đó là làm sao phát triển bền vững; sự cạnh tranh quyết liệt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là lý do mà hội nghị lần này với tầm nhìn 2030 đã bàn về việc tăng cường quan hệ đối tác giữa chính phủ và các hợp tác xã, giúp các hợp tác xã phát triển bền vững hơn.

Ông Li Chunsheng cũng đánh giá cao hợp tác xã tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ thời gian qua, trong đó ông đã được đi thăm một chuỗi siêu thị do hợp tác xã thành lập và quản lý. Các siêu thị này được đặt ngay tại hệ thống dân cư, thuận tiện cho người dân, hàng hóa do chính các thành viên của các hợp tác xã sản xuất; mô hình đưa hàng hóa đến người dân tiết kiệm và hiện đại. Do đó, đây là kinh nghiệm có thể chia sẻ ra các nước.

Với sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, ông Li Chunsheng bày tỏ tin tưởng hợp tác xã tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Vui mừng nhận thấy thế giới có tới 1,5 tỉ người tham gia liên minh hợp tác xã và phấn đấu có 2 tỉ người tham gia hợp tác xã vào năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hội nghị đã bàn về các giải pháp phát triển bền vững hợp tác xã trên thế giới và đặc biệt hội nghị có tuyên bố chung quan trọng về chương trình hành động.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – TBD

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng vào sự hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và Liên minh hợp tác xã khu vực để giúp các hợp tác xã thế giới, trong đó có các hợp tác xã Việt Nam hoàn thành những kế hoạch, những mục tiêu cụ thể, lớn lao của phong trào hợp tác xã đến 2030.

Trong đó có việc hoàn thành 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 đã được Liên Hợp Quốc thông qua; hoàn thành chương trình Nghị sự của phong trào hợp tác xã đến năm 2030 sẽ có 2 tỷ thành viên, 4 triệu hợp tác xã, doanh thu của hợp tác xã chiếm 20% tổng doanh thu toàn cầu.

Vui mừng về đánh giá của ông Li Chunsheng về mô hình chuỗi siêu thị do hợp tác xã làm chủ tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam có nhiều hợp tác xã quy mô lớn và thành công trong nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Thế giới hỗ trợ các hợp tác xã Việt Nam: tăng cường khả năng cạnh tranh; thực hiện các dự án nhằm thâm nhập vào thị trường quốc tế và có đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; thúc đẩy kinh doanh bền vững thông qua chuỗi giá trị gia tăng các sản phẩm hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và kiểm soát thị trường; xây dựng mô hình hợp tác xã xuyên quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ các hợp tác xã Việt Nam trong khu vực, nhất là tác động của công nghệ trong hoạt động kinh doanh./.