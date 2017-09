Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hùng Cường.

Ngày 5/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 ngày 3/9/2017, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình; nghiêm túc tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”./.