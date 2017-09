Iphone 8 lộ giá bán cao ngất ngưởng

Mức giá tỷ lệ thuận với sự kỳ vọng

Ngay khi những bản thiết kế mềm, cùng những tính năng công nghệ mới được đồn đoán hé lộ, chúng ta đã chắc mẩm giá của chiếc Iphone 8 sẽ ở mức “trên trời”.

Mới đây, trên trang Twitter của Benjamin Geskin - một nguồn tin rò rỉ công nghệ được đánh giá cao trên thị trường bất ngờ đưa ra một thông tin sốc mà người này thu thập được.

Thông tin được Bejamin Geskin công bố trên Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, giá khởi điểm cho chiếc iPhone 8 bản 64GB sẽ ở mức 999 USD (22 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản iPhone 8 với dụng lượng 256GB và 512GB có mức giá lần lượt 1.099 USD và 1.199USD (26 triệu và 27,5 triệu đồng)

Phiên bản 32GB sẽ hoàn toàn biến mất bởi sự thay đổi do nhu cầu sử dụng bộ nhớ của khách hàng ngày càng tăng cao. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá này, được cho là do chi phí sản xuất iPhone 8 cao hơn 50%, so với phiên bản nâng cấp iPhone 7S và 7S Plus.

Ngoài ra, những màu sắc đặc biệt thể hiện cho thế hệ iPhone mới có thể sẽ được giới hạn phiên bản với mức giá “chát” hơn rất nhiều.

Iphone 8 phiên bản Brush Gold có thể sản xuất với phiên bản giới hạn. (Ảnh: AppleAcitve)

Tại Việt Nam, hiện tại, một số đại lý đã nhận đặt hàng iPhone 8 xách tay với mức giá từ 31 triệu đồng đến 37 triệu đồng, tùy thuộc vào các phiên bản được ra mắt.

Thế hệ iphone tiền nhiệm giảm giá mạnh

Trước giờ ra mắt của iPhone 8, tại thị trường trong nước cũng như quốc tế, các sản phẩm iphone 6, 7 và 7 Plus đều được các đại lý bán lẻ giảm giá mạnh, trong đó có cả sản phẩm nguyên kiện và trả bảo hành.

Sản phẩm iPhone 7 Plus phiên bản 128GB chỉ còn khoảng 17 triệu, iphone 7 có giá dao động từ 13 triệu đến 15 triệu cho các phiên bản. Đây chính là cơ hội tốt cho những độc giả yêu công nghệ muốn sở hữu cho mình một sản phẩm đến từ “đế chế công nghệ này”

Iphone thế hệ tiền nhiệm giảm giá sâu trên thị trường. (Ảnh: Internet)

Theo nhiều đánh giá và nhận định từ một số những trang tin công nghệ, iPhone 8 cũng có thể là sản phẩm cuối cùng về điện thoại mà Apple muốn tung ra thị trường. Bởi, độ ngũ sáng tạo cùng Tim Cook đang phát triển cho một thế hệ "điện thoại thông minh" với những đa nhiệm tốt hơn hiện tại.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của iOS 11, hệ điều hành đa nhiệm thông minh nhất của Apple cho tới thời điểm này, cũng sẽ được ra mắt, trở thành trợ thủ đắc lực cho các thiết bị của Apple.

