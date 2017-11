So sánh iPhone X và iPhone 8: 8 điểm cần cân nhắc khi “xuống tiền“

1. Iphone 8 rẻ hơn. Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với nhiều khách hàng. Iphone 8 có mức giá 700 USD (tương đương 15,9 triệu đồng) và Iphone 8 Plus sẽ có giá 800 USD (khoảng 18,2 triệu), trong khi đó Iphone X có giá là 1.000 USD (tương đương 22,75 triệu đồng). 2. Iphone 8 và Iphone X có sức mạnh như nhau. Tiêu chí quan trọng để xem xét về sức mạnh của hai chiếc máy có lẽ là về các chức năng. Nó đều được trang bị chip A11 Bionic mới của Apple, neural engine (bộ phận trí tuệ nhân tạo) và bộ xử lý chuyển đổi M11. Sự khác biệt duy nhất là Iphone X sử dụng chip A11 và neural engine hỗ trợ cho nhận diện khuôn mặt - Face ID, điều mà Iphone 8 không có. Tất cả đều được chạy hệ điều hành iOS 11, có nghĩa có những ứng dụng, tính năng trong iPhone 8 như iPhone X. 3. Face ID có thể bị đánh lừa. Kể từ khi phát hành iPhone 5S vào năm 2013, Touch ID đã thay đổi cách mọi người sử dụng iPhone về việc mở khóa thiết bị, lưu trữ mật khẩu hay sử dụng dấu vân tay để thanh toán qua Apple Pay. Touch ID là công cụ đã được ghi nhận qua thời gian. Nhưng Face ID có vẻ kém tin cậy hơn và quan trọng hơn là không nhanh như Touch ID. Apple nói rằng Face ID dễ bị lừa hơn Touch ID nhưng nó vẫn có thể hoạt động tốt trong hầu hết các tình huống khắc nghiệt như trong bóng tối, đeo một bộ râu, cặp kính hoặc thay đổi mái tóc của bạn... 4. Iphone 8 và X đều hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây. Nhược điểm của tất cả các mẫu Iphone này là bạn sẽ phải mua thêm phụ kiện nếu bạn muốn sử dụng một trong hai tính năng mới này. Apple sẽ cung cấp thiết bị chuẩn Qi (nhưng AirPower sẽ không được ra mắt cho đến năm 2018) và bạn sẽ cần mua thêm thiết bị có giá từ 25 - 75 USD một dây cáp Lightning-to-USB-C và một cổng USB-C nếu bạn muốn sử dụng tính năng sạc nhanh cho iPhone 8, 8 Plus hoặc iPhone X. 5. Camera sau giống nhau. Nếu bạn quan tâm đến khả năng chụp ảnh thì camera phía sau trên iPhone 8 Plus và iPhone X gần như giống hệt nhau. Iphone 8 Plus được bổ sung một lens tele để bạn có thể phóng to mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Sự khác biệt duy nhất giữa các camera phía sau trên iPhone 8 Plus và iPhone X là X có chức năng ổn định hình ảnh quang học cho cả ống kính góc rộng và ống kính tele nhờ đó cho hình ảnh sắc nét hơn, đặc biệt là trong môi trường thiếu sáng. 6. Camera trước cũng giống nhau. Camera FaceTime HD của iPhone 8 và 8 Plus đều có chức năng giống hệt camera phía trước bên trong hệ thống camera TrueDepth của iPhone X. Chất lượng ảnh đều là 7 megapixel và có khẩu độ ƒ/2.2 cùng với chất lượng video 1080p. Sự khác biệt là iPhone X có một số tính năng phần mềm "độc quyền" như Portrait Mode cho máy ảnh mặt trước; Portrait Lighting cho phép bạn loại xóa phong trong ảnh selfie và Animoji cho phép bạn gửi các emojis hoạt hình cho bạn bè. 7. Iphone 8 không có "notch". Notch nghĩa là rãnh có hình chữ V nơi chứa loa thoại, camera trước cùng các cảm biến khác. Khi người dùng bắt đầu quay ngang chiếc điện thoại lại để xem video hay chơi game thì màn hình của bạn sẽ bị ngăn cách bởi 2 dải đen hoặc trắng ở hai cạnh bên của iPhone X. Dĩ nhiên, bạn có thể phóng lớn kích thước lên full màn hình nhưng lúc ấy, dải Notch khó chịu sẽ che mất đi một phần màn hình và khiến những trải nghiệm của chúng ta là không trọn vẹn. 8. Kích thước hợp lí hơn. Kích thước của iPhone 8 và 8 Plus gần như giống hệt người "em" Iphone 7 và 7 Plus. Nhưng kích thước của iPhone X lại hoàn toàn khác so với những mẫu Iphone trước đây vì vậy việc sử dụng điện thoại có phần bất tiện hơn.

