Những món ngon nổi tiếng thế giới chế biến từ khoai tây

Salchipapas - Nam Mỹ: Nguyên liệu chính của món Salchipapas là khoai tây và xúc xích. Tuy nguyên liệu đơn giản nhưng món ăn này lại rất được yêu thích tại các nước Nam Mỹ. Xúc xích và khoai được thái mỏng rồi chiên lên. Món này thường ăn kèm với salad và các loại sốt. (Ảnh: Latlita). Tortilla Espanola - Tây Ban Nha: Nhiều người gọi Tortilla là món “omelet” (trứng tráng) kiểu Tây Ban Nha. Nguyên liệu chính của món này là khoai tây thái lát, trứng đánh đều, có thể thêm chút hành. Cho hỗn hợp này vào chiên vàng 2 mặt là bạn đã có một món ăn vô cùng ngon miệng. Món này chế biến đúng kiểu sẽ thành "bánh" hình tròn và có thể cắt từng miếng giống như cắt bánh gato. (Ảnh: Epicurious). Món trứng nướng khoai tây theo phong cách "tổ chim" này sẽ không chỉ ngon mà trông còn rất lạ mắt nữa. Do cả trứng và khoai tây đều là những nguyên liệu có nhiều năng lượng rồi nên bạn nên nướng để giảm lượng dầu mỡ. (Ảnh: Internet). Masala Chips: Là món ăn đặc trưng của Kenya, masala chips có hương vị đặc trưng của mùi tỏi trên miếng khoai tây chiên truyền thống kiểu Pháp. Sau khi chiên 2 lần, khoai tây được phủ bằng nước sốt masala cà chua và được ăn kèm với một cốc nước chanh tươi. (Ảnh: Coconut Craze). Papa Souffleés lalaf món ăn của Pháp, trông gần giống phở chiên phồng của Việt Nam nhưng nguyên liệu chính không phải là bánh phở mà lại là khoai tây. Ngập trong chảo dầu thật sôi, Papa Souffleés được tạo hình tròn nhỏ phồng căng, vàng ruộm và đầy sức lôi cuốn. (Ảnh: Internet). Patatje Oorlog: Khoai tây đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống ẩm thực của Hà Lan. Những món ăn được chế biến từ khoai tây của người dân nước này rất ngon và độc đáo, điển hình trong số đó là món Patat Oorlog, bao gồm khoai chiên giòn đổ đầy một gói giấy cuốn thành phễu, phía trên phủ đầy mayonnaise, sốt cà chua, sốt đậu thịt nướng và trên cùng là một lớp hành chiên. (Ảnh: Streetcuisine). Gnocchi - Italy: Là món ăn nổi tiếng không kém gì mỳ spaghetti và pizza, Gnocchi là một món pasta có vẻ ngoài mướt mịn, vị thơm ngon. Có nhiều cách chế biến và nguyên liệu để tạo nên nhiều loại Gnocchi khác nhau, tuy vậy, Goncchi khoai tây vẫn luôn được coi là ngon miệng và hấp dẫn nhất. (Ảnh: Cooking-Maniac). Salad Nga: Không chỉ là một trong những món ăn nổi tiếng của Nga, Salad Nga còn là một món ăn được yêu thích trên toàn thế giới và có mặt trong hầu hết các thực đơn nhà hàng. Nó được làm từ trứng, khoai tây, dưa chua, cà rốt, xúc xúc thái hạt lựu và trộn với mayonnaise. (Ảnh: Potomac). Poutine - Canada: Thành phần của món ăn ngon lành này gồm khoai tây chiên giòn phủ thêm một lớp nước xốt thịt và pho mát cheddar. Hương vị của món này vô cùng hấp dẫn khi vừa có vị bùi, vừa có có vị béo lại thơm lừng. Nhưng hãy nhớ rằng Poutine chứa kha khá calo và chất béo đấy, nên đừng ăn quá nhiều nếu không muốn bị tăng cân không kiểm soát. (Ảnh: Real food by Dad). Kartofi Sus Sirene: Là món ăn phổ biến ở Bulgaria và Ukraine, Kartofi Sus Sirene được làm từ khoai tây nướng cắt lát, phủ lên trên một lớp pho mai sirene, bơ, trứng và hạt tiêu. (Ảnh: Flitto). Khoai tây bỏ lò Hasselback: Món khoai tây bỏ lò này có nguồn gốc từ Thuỵ Điển, đặc điểm của món khoai này chính là hương vị nướng cả vỏ cùng với bơ và gia vị. (Ảnh: Internet). Clapshot - Scotland: Clapshot gồm khoai tây nghiền trộn cùng củ cải và một chút hành tươi bên trên. Món ăn này tuy đơn giản và không có thịt nhưng vẫn khá ngon và có rất nhiều người yêu thích. (Ảnh: LondonEats). Frites là món ăn đặc trưng trong văn hóa của người Bỉ. Fries đơn giản là món khoai tây chiên. Khoai tây chiên kiểu Bỉ có hương vị đặc biệt với cách chiên qua hai lần trong dầu sôi. Người Bỉ thường đựng fries sau khi chiên còn nóng trong các gói hoặc khay bằng giấy, vừa để thấm dầu vừa giữ được độ giòn cho các cọng khoai; bên trên rưới rất nhiều sốt mayonaise hoặc rắc muối. (Ảnh: Ma Fourchette) Latkes là món ăn phổ biến trong lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Món này cũng được nạo thành sợi và chiên thành những bánh hình tròn nhưng có kích thước nhỏ hơn món Rosti. Latkes thường được phục vụ vào bữa tối và được ăn kèm kem chua, nước xốt táo. Đây quả thực là món khai vị nhẹ nhàng và ngon miệng. (Ảnh: My Jewish). Chili Cheese Fries: khoai tây được chiên với ớt và pho mai, là món ăn đường phố được yêu thích tại Mỹ. (Ảnh: Slummin Gourmet). Curry chips (khoai tây cà ri) là món ăn phổ biến ở Ireland và Anh. Đây thường là bữa ăn đêm, bao gồm khoải tây chiên kiểu Pháp trộn cùng pho mai và nước sốt cà ri. (Ảnh: Becca). Khoai tây chiên phô mai: Một đặc điểm của món khoai chiên phô mai chính là lớp vỏ bacon chiên giòn cực hấp dẫn. (Ảnh: Internet). Gamja Jeon là món khoai tây chiên vàng theo kiểu Hàn Quốc. Ngoài thành phần chính là khoai tây, nguyên liệu của món ăn ngon lành này còn có bột mỳ, cà rốt và hành để tăng mùi thơm. (Ảnh: Internet). Rosti - Thụy Sĩ: Cách chế biến món Rosti rất đơn giản, bạn chỉ cần nạo khoai tây, tạo thành hình bánh tròn và chiên vàng trong bơ. Món ăn này thường được dọn ra để ăn chơi hoặc ăn kèm với trứng, rau bina, xúc xích cho một bữa sáng đủ chất. (Ảnh: The Pool). Aloo Gobi - Ấn Độ: Được xem như là món ăn chay được yêu thích tại Ấn Độ, Aloo Gobi được chế biến từ khoai tây, súp lơ và không thể thiếu loại gia vị đặc trưng - bột nghệ. (Ảnh: Edible Garden).

Salchipapas - Nam Mỹ: Nguyên liệu chính của món Salchipapas là khoai tây và xúc xích. Tuy nguyên liệu đơn giản nhưng món ăn này lại rất được yêu thích tại các nước Nam Mỹ. Xúc xích và khoai được thái mỏng rồi chiên lên. Món này thường ăn kèm với salad và các loại sốt. (Ảnh: Latlita). Tortilla Espanola - Tây Ban Nha: Nhiều người gọi Tortilla là món “omelet” (trứng tráng) kiểu Tây Ban Nha. Nguyên liệu chính của món này là khoai tây thái lát, trứng đánh đều, có thể thêm chút hành. Cho hỗn hợp này vào chiên vàng 2 mặt là bạn đã có một món ăn vô cùng ngon miệng. Món này chế biến đúng kiểu sẽ thành "bánh" hình tròn và có thể cắt từng miếng giống như cắt bánh gato. (Ảnh: Epicurious). Món trứng nướng khoai tây theo phong cách "tổ chim" này sẽ không chỉ ngon mà trông còn rất lạ mắt nữa. Do cả trứng và khoai tây đều là những nguyên liệu có nhiều năng lượng rồi nên bạn nên nướng để giảm lượng dầu mỡ. (Ảnh: Internet). Masala Chips: Là món ăn đặc trưng của Kenya, masala chips có hương vị đặc trưng của mùi tỏi trên miếng khoai tây chiên truyền thống kiểu Pháp. Sau khi chiên 2 lần, khoai tây được phủ bằng nước sốt masala cà chua và được ăn kèm với một cốc nước chanh tươi. (Ảnh: Coconut Craze). Papa Souffleés lalaf món ăn của Pháp, trông gần giống phở chiên phồng của Việt Nam nhưng nguyên liệu chính không phải là bánh phở mà lại là khoai tây. Ngập trong chảo dầu thật sôi, Papa Souffleés được tạo hình tròn nhỏ phồng căng, vàng ruộm và đầy sức lôi cuốn. (Ảnh: Internet). Patatje Oorlog: Khoai tây đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống ẩm thực của Hà Lan. Những món ăn được chế biến từ khoai tây của người dân nước này rất ngon và độc đáo, điển hình trong số đó là món Patat Oorlog, bao gồm khoai chiên giòn đổ đầy một gói giấy cuốn thành phễu, phía trên phủ đầy mayonnaise, sốt cà chua, sốt đậu thịt nướng và trên cùng là một lớp hành chiên. (Ảnh: Streetcuisine). Gnocchi - Italy: Là món ăn nổi tiếng không kém gì mỳ spaghetti và pizza, Gnocchi là một món pasta có vẻ ngoài mướt mịn, vị thơm ngon. Có nhiều cách chế biến và nguyên liệu để tạo nên nhiều loại Gnocchi khác nhau, tuy vậy, Goncchi khoai tây vẫn luôn được coi là ngon miệng và hấp dẫn nhất. (Ảnh: Cooking-Maniac). Salad Nga: Không chỉ là một trong những món ăn nổi tiếng của Nga, Salad Nga còn là một món ăn được yêu thích trên toàn thế giới và có mặt trong hầu hết các thực đơn nhà hàng. Nó được làm từ trứng, khoai tây, dưa chua, cà rốt, xúc xúc thái hạt lựu và trộn với mayonnaise. (Ảnh: Potomac). Poutine - Canada: Thành phần của món ăn ngon lành này gồm khoai tây chiên giòn phủ thêm một lớp nước xốt thịt và pho mát cheddar. Hương vị của món này vô cùng hấp dẫn khi vừa có vị bùi, vừa có có vị béo lại thơm lừng. Nhưng hãy nhớ rằng Poutine chứa kha khá calo và chất béo đấy, nên đừng ăn quá nhiều nếu không muốn bị tăng cân không kiểm soát. (Ảnh: Real food by Dad). Kartofi Sus Sirene: Là món ăn phổ biến ở Bulgaria và Ukraine, Kartofi Sus Sirene được làm từ khoai tây nướng cắt lát, phủ lên trên một lớp pho mai sirene, bơ, trứng và hạt tiêu. (Ảnh: Flitto). Khoai tây bỏ lò Hasselback: Món khoai tây bỏ lò này có nguồn gốc từ Thuỵ Điển, đặc điểm của món khoai này chính là hương vị nướng cả vỏ cùng với bơ và gia vị. (Ảnh: Internet). Clapshot - Scotland: Clapshot gồm khoai tây nghiền trộn cùng củ cải và một chút hành tươi bên trên. Món ăn này tuy đơn giản và không có thịt nhưng vẫn khá ngon và có rất nhiều người yêu thích. (Ảnh: LondonEats). Frites là món ăn đặc trưng trong văn hóa của người Bỉ. Fries đơn giản là món khoai tây chiên. Khoai tây chiên kiểu Bỉ có hương vị đặc biệt với cách chiên qua hai lần trong dầu sôi. Người Bỉ thường đựng fries sau khi chiên còn nóng trong các gói hoặc khay bằng giấy, vừa để thấm dầu vừa giữ được độ giòn cho các cọng khoai; bên trên rưới rất nhiều sốt mayonaise hoặc rắc muối. (Ảnh: Ma Fourchette) Latkes là món ăn phổ biến trong lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Món này cũng được nạo thành sợi và chiên thành những bánh hình tròn nhưng có kích thước nhỏ hơn món Rosti. Latkes thường được phục vụ vào bữa tối và được ăn kèm kem chua, nước xốt táo. Đây quả thực là món khai vị nhẹ nhàng và ngon miệng. (Ảnh: My Jewish). Chili Cheese Fries: khoai tây được chiên với ớt và pho mai, là món ăn đường phố được yêu thích tại Mỹ. (Ảnh: Slummin Gourmet). Curry chips (khoai tây cà ri) là món ăn phổ biến ở Ireland và Anh. Đây thường là bữa ăn đêm, bao gồm khoải tây chiên kiểu Pháp trộn cùng pho mai và nước sốt cà ri. (Ảnh: Becca). Khoai tây chiên phô mai: Một đặc điểm của món khoai chiên phô mai chính là lớp vỏ bacon chiên giòn cực hấp dẫn. (Ảnh: Internet). Gamja Jeon là món khoai tây chiên vàng theo kiểu Hàn Quốc. Ngoài thành phần chính là khoai tây, nguyên liệu của món ăn ngon lành này còn có bột mỳ, cà rốt và hành để tăng mùi thơm. (Ảnh: Internet). Rosti - Thụy Sĩ: Cách chế biến món Rosti rất đơn giản, bạn chỉ cần nạo khoai tây, tạo thành hình bánh tròn và chiên vàng trong bơ. Món ăn này thường được dọn ra để ăn chơi hoặc ăn kèm với trứng, rau bina, xúc xích cho một bữa sáng đủ chất. (Ảnh: The Pool). Aloo Gobi - Ấn Độ: Được xem như là món ăn chay được yêu thích tại Ấn Độ, Aloo Gobi được chế biến từ khoai tây, súp lơ và không thể thiếu loại gia vị đặc trưng - bột nghệ. (Ảnh: Edible Garden).