Ấm áp tình bạn giữa trẻ nhỏ và cún cưng

Mặc dù có bộ dạng to lớn, thậm chí đáng sợ, nhưng chó lại là một trong những thành viên thân yêu của gia đình. Giữa chó và trẻ em luôn tồn tại một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Những chú chó luôn biết cách quan tâm, chăm sóc và sẵn sàng bảo vệ người chủ tí hon của mình. Đối với người lạ, những chú chó to lớn này có thể là một loài vật hung dữ... Nhưng với trẻ em, chúng lại dịu dàng đến không ngờ. Chó luôn là người bạn tuyệt đối trung thành. Giấc ngủ an nhiên của em bé trên bộ lông mềm mượt, ấm áp của chú chó.

