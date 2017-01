Chùa Bổ Đà – chốn linh thiêng huyền bí cổ xưa

Phương ngôn xưa có câu: “Nam phương Hương Tích, Bắc phương Bổ Đà”. Điều ấy cho thấy chùa Bổ Đà không chỉ là nơi linh thiêng hội tụ mà còn là chốn non nước hữu tình". Chùa Bổ Đà là một ngôi chùa cổ với những nét kiến trúc truyền thống độc đáo tọa lạc trên núi Phượng Hoàng thuộc dãy Bồ Đà Sơn nằm ở thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Với lối kiến trúc “nội thông ngoại bế”, ngôi chùa cổ khiến khách thập phương ghé thăm như lạc vào chốn tâm linh cổ xưa nhuộm màu u tịch và linh thiêng. Đặc biệt kiến trúc của chùa gần một trăm gian liên hoàn được tạo nên bởi các vật liệu dân gian như gạch ngói, gỗ, đất nung… tạo nên nét riêng cho ngôi chùa đẹp nhất nhì vùng Kinh Bắc xưa. Ngôi chùa trăm gian với lối kiến trúc 8 cửa, khu nội tự chùa xây theo hình bát quái, bố cục gồm 18 dãy nhà ngang dọc thông nhau liên hoàn quanh hình chữ lục nên trời mưa mà không bị ướt. Nơi đây, những bức tường đất nung nhuốm rêu phong như khắc ghi bao câu chuyện huyền thoại, bao tích xưa, chuyện cũ, bao thăng trầm lịch sử. Lối vào chùa lát bằng đá muối với những kích thước nhỏ to khác nhau vừa tôn thêm nét cổ kính, trầm mặc cho chốn tâm linh huyền bí vừa mang dấu ấn đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ thuở xưa. Những đồ vật, cây cối được bài trí trong chùa rất hài hòa và giàu tính nghệ thuật. Vãn cảnh chùa, ta còn bắt gặp những sự vật quen thuộc như những chum nước từng một thời gắn bó nặng sâu với cuộc sống dân dã nơi thôn quê Việt Nam ngày trước. Khu vườn chùa rợp bóng cây xanh lúc nào cũng xum xuê hoa trái bốn mùa. Bổ Đà là dãy núi lớn với cảnh quan thiên nhiên kì thú được dệt nên bởi những truyền tích linh thiêng về tín ngưỡng đạo Phật mà nổi tiếng nhất là truyền tích về chùa Bổ Đà hay chùa Quan Âm, nơi Đức Quan Âm Bồ Tát xưa kia đã ứng nghiệm cứu đời. Những con đường leo lên nơi Đức Phật hiển linh như càng thêm u tịch, thiêng liêng bởi những rừng thông xanh lá bao quanh. Nhắc tới chùa Bổ Đà, ngoài những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo còn phải nói tới khu vườn tháp đẹp nhất và lớn nhất Việt Nam rộng gần 8000 mét vuông nằm nghiêng theo độ cao của dải núi Bồ Đà. Đây chính là nơi lưu giữ xá lị, tro cốt, nhục thân của các tăng ni dòng Thiền phái Lâm tế với 104 ngôi tháp xây thành hàng theo quy định của Thiền môn. Từ trên dãy núi Bổ Đà nhìn xuống, ta không chỉ thấy núi non thâm nghiêm, u tịch mà còn có những làng quê yên bình, trù phú bao quanh. Cảnh sắc núi non trùng điệp cùng không gian nhuộm màu tâm linh của chùa Bổ Đà từng được người xưa ngợi ca bằng những vần thơ sâu lắng: “Bồ Đà cảnh đẹp biết bao nhiêu. Phượng múa voi quỳ Nguyệt Đức chiêu. Tiếng kệ tuyên dương nền đạo Pháp. Cầu kinh diễn giảng ý cao siêu.” Những vần thơ vang lên như lời mời gọi phật tử về với cửa thiền, về với chốn đạo màu lấp lánh an nhiên để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và để lòng người thanh thản trong tĩnh lặng, hư không.

Phương ngôn xưa có câu: “Nam phương Hương Tích, Bắc phương Bổ Đà”. Điều ấy cho thấy chùa Bổ Đà không chỉ là nơi linh thiêng hội tụ mà còn là chốn non nước hữu tình". Chùa Bổ Đà là một ngôi chùa cổ với những nét kiến trúc truyền thống độc đáo tọa lạc trên núi Phượng Hoàng thuộc dãy Bồ Đà Sơn nằm ở thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Với lối kiến trúc “nội thông ngoại bế”, ngôi chùa cổ khiến khách thập phương ghé thăm như lạc vào chốn tâm linh cổ xưa nhuộm màu u tịch và linh thiêng. Đặc biệt kiến trúc của chùa gần một trăm gian liên hoàn được tạo nên bởi các vật liệu dân gian như gạch ngói, gỗ, đất nung… tạo nên nét riêng cho ngôi chùa đẹp nhất nhì vùng Kinh Bắc xưa. Ngôi chùa trăm gian với lối kiến trúc 8 cửa, khu nội tự chùa xây theo hình bát quái, bố cục gồm 18 dãy nhà ngang dọc thông nhau liên hoàn quanh hình chữ lục nên trời mưa mà không bị ướt. Nơi đây, những bức tường đất nung nhuốm rêu phong như khắc ghi bao câu chuyện huyền thoại, bao tích xưa, chuyện cũ, bao thăng trầm lịch sử. Lối vào chùa lát bằng đá muối với những kích thước nhỏ to khác nhau vừa tôn thêm nét cổ kính, trầm mặc cho chốn tâm linh huyền bí vừa mang dấu ấn đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ thuở xưa. Những đồ vật, cây cối được bài trí trong chùa rất hài hòa và giàu tính nghệ thuật. Vãn cảnh chùa, ta còn bắt gặp những sự vật quen thuộc như những chum nước từng một thời gắn bó nặng sâu với cuộc sống dân dã nơi thôn quê Việt Nam ngày trước. Khu vườn chùa rợp bóng cây xanh lúc nào cũng xum xuê hoa trái bốn mùa. Bổ Đà là dãy núi lớn với cảnh quan thiên nhiên kì thú được dệt nên bởi những truyền tích linh thiêng về tín ngưỡng đạo Phật mà nổi tiếng nhất là truyền tích về chùa Bổ Đà hay chùa Quan Âm, nơi Đức Quan Âm Bồ Tát xưa kia đã ứng nghiệm cứu đời. Những con đường leo lên nơi Đức Phật hiển linh như càng thêm u tịch, thiêng liêng bởi những rừng thông xanh lá bao quanh. Nhắc tới chùa Bổ Đà, ngoài những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo còn phải nói tới khu vườn tháp đẹp nhất và lớn nhất Việt Nam rộng gần 8000 mét vuông nằm nghiêng theo độ cao của dải núi Bồ Đà. Đây chính là nơi lưu giữ xá lị, tro cốt, nhục thân của các tăng ni dòng Thiền phái Lâm tế với 104 ngôi tháp xây thành hàng theo quy định của Thiền môn. Từ trên dãy núi Bổ Đà nhìn xuống, ta không chỉ thấy núi non thâm nghiêm, u tịch mà còn có những làng quê yên bình, trù phú bao quanh. Cảnh sắc núi non trùng điệp cùng không gian nhuộm màu tâm linh của chùa Bổ Đà từng được người xưa ngợi ca bằng những vần thơ sâu lắng: “Bồ Đà cảnh đẹp biết bao nhiêu. Phượng múa voi quỳ Nguyệt Đức chiêu. Tiếng kệ tuyên dương nền đạo Pháp. Cầu kinh diễn giảng ý cao siêu.” Những vần thơ vang lên như lời mời gọi phật tử về với cửa thiền, về với chốn đạo màu lấp lánh an nhiên để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và để lòng người thanh thản trong tĩnh lặng, hư không.