Những phong tục ngày Tết Nguyên đán không thể bỏ qua

Cúng ông Công, ông Táo. Ngay từ ngày 23 tháng Chạp, các gia đình dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp để cúng ông Công, ông Táo. Lễ cúng truyền thống phải có cá chép vàng để tiễn ông về trời báo cáo với Ngọc Hoàng. Gói bánh Chưng. Các gia đình thường gói bánh chưng để làm quà biếu Tết và để thưởng thức. Ăn bánh chưng để nhớ về công ơn của tổ tiên, cha mẹ và gợi nhớ đến câu chuyện 'Bánh chưng bánh dày' thời vua Hùng. Chơi hoa Tết. Ngày Tết, người Việt thường mua những cây hoa tượng trưng cho sự may mắn như: đào, mai, quất..cầu cho một năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc. Bày mâm ngũ quả cũng là một phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của các gia đình Việt. Mâm ngũ quả tượng trưng cho Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ, 5 yếu tố cấu thành nên vũ trụ theo quan niệm của Khổng giáo với nghĩa chung sâu sắc, gắn liền với sự hiếu thảo và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Cúng giao thừa. Người Việt thường bày biện hoa quả, đồ cúng thành mâm cỗ để dâng lên ông bà, tưởng nhớ về tổ tiên, cội nguồn, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của năm cũ, ước mong cho năm mới sắp đến. Hái lộc là một nét đẹp trong ngày Tết. Người dân thường đi hái lộc vào đêm giao thừa hoặc sáng mồng một để cầu một năm mới luôn may mắn và viên mãn. Xông đất là một phong tục rất quan trọng của người Việt Nam vì họ quan niệm rằng, người xông đất sẽ quyết định cả một năm vui vẻ, phát đạt hay không may mắn của mình. Chúc Tết. Vào ngày mồng một, người Việt Nam có phong tục đi chúc Tết họ hàng, bạn bè và những người thân quen của mình. Mừng tuổi. Ngày Tết, người Việt Nam có phong tục lì xì cho trẻ em. Phong bao lì xì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, đoàn viên, mong ước hạnh phúc sẽ đến cho năm mới. Xuất hành. Ngày mồng một đầu năm, người Việt Nam thường chọn giờ đẹp, hướng đẹp để xuất hành, hi vọng có năm mới may mắn mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Thăm mộ tổ tiên. Con cháu thường đi thăm mộ tổ tiên từ khoảng 23 đến 30 tháng Chạp, sửa sang, dọn dẹp để bày tỏ lòng hiếu thảo và mời vong linh tổ tiên về với con cháu. Khai bút ngày đầu xuân, treo câu đối đỏ để cầu may mắn và hy vọng tốt lành sẽ đến trong năm mới.

