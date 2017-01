Những tuyệt tác nghệ thuật được tạo nên từ thiên nhiên

“Thác nước” dưới biển: Thực chất đây không phải là một thác nước khổng lồ dưới biển mà chỉ là một ảo ảnh “đánh lừa” thị giác do những dòng cát nằm dọc bờ biển Mauritius tạo nên. Một bức tranh: Nếu mới nhìn có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là bức tranh của một họa sĩ nào đó nhưng đây là hình ảnh hoàn toàn trong tự nhiên với những cái cây khô được chụp trong buổi hoàng hôn với những đụn cát đỏ của Namibia phía sau. Vùng biển động: Nhìn những đám mây vần vũ trên bầu trời như thế này khiến bạn liên tưởng tới một vùng biển động với những con sóng dữ dội. Mặc dù những đám mây asperatus này trông rất đáng sợ nhưng hãy an tâm vì nó không phải là “điềm báo” cho một cơn bão lớn hay một trận cuồng phong nào cả. Hồ nước diệu kì: Vào mùa mưa, hồ muối Uyuni ở Bolivia biến thành một tấm gương khổng lồ xóa nhòa ranh giới giữa bầu trời và mặt đất tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng và mê hoặc. Bên rìa vách đá: Người đàn ông trong bức ảnh tưởng như đang đi bộ rìa một vách đá cheo leo nhưng thực ra người đó chỉ đang đi bộ dọc bờ sông ở Glen Canyon. Nếu bạn không tin, hãy thử nhìn kĩ thì sẽ thấy cái bóng người đàn ông đó phản chiếu trên mặt nước! Một em bé: Bạn có thể tìm thấy hình ảnh em bé trong bức ảnh này không? Nếu mới nhìn, bạn sẽ thấy bức ảnh này không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn rộng ra bạn sẽ thấy các cành cây và vách đá bên dưới sẽ tạo thành hình một em bé đang nằm trong bụng mẹ. Vực thẳm: Bạn có thấy “rùng mình” khi hai cậu bé đang nhảy xuống vực thẳm sâu hoắm này? Thực ra “vực thẳm” đó là giếng Jacob nằm ở bang Texas, Mỹ. Làn nước trong như pha lê của giếng Jacob khiến người khác thấy những người nhảy xuống giếng như đang rơi vào hư không. Những cái cây nằm trên đường: Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm! Tuy nhiên, đây không phải là những cái cây mà là những dòng thủy triều lên xuống được tạo ra trên bãi cát rộng lớn vùng Baja California (Mexico). Những con sóng đá: Những núi đá độc đáo này nằm ở biên giới bang Arizona và Utah. Chúng được hình thành cách đây hàng triệu năm qua mưa gió dưới sự bào mòn của những đụn cát và dần dần biến thành những núi đá với hình dạng kì lạ. Con đường bao quanh núi: Nhìn vào bức ảnh này bạn sẽ tưởng đó là một con đường chạy quanh những dãy núi nhưng thực chất ảo ảnh thị giác này được tạo nên từ dòng chảy và những sắc màu của sông Colorado. Dòng sông “bùng cháy”: Những gì bạn nhìn thấy trong bức ảnh này không phải là một dòng sông đang cháy mà là con sông Rio Tinto ở Tây Ban Nha bị ô nhiễm do các mỏ khai thác. Màu đỏ của dòng sông là do chứa hàm lượng kim loại nặng quá cao. Ảo ảnh mặt trời: Hiện tượng “mặt trời ảo”(Parhelion) được tạo nên do sự khúc xạ ánh mặt trời qua những tinh thể băng trôi lơ lửng trong không khí. Lưới mưa: Hình ảnh này thực sự là một tuyệt tác của tự nhiên khi những giọt nước kết lại với nhau. Tuy nhiên, nếu chú ý kỹ, bạn sẽ thấy những giọt nước này không phải có thể tự kết dính với nhau mà được “mắc” trên một tấm mạng nhện. Ngựa hai đầu: Những vạch đen trắng của những chú ngựa vằn tạo nên hiệu ứng “đánh lừa” thị giác hoàn hảo khiến chúng ta tưởng như có những chú ngựa hai đầu.

“Thác nước” dưới biển: Thực chất đây không phải là một thác nước khổng lồ dưới biển mà chỉ là một ảo ảnh “đánh lừa” thị giác do những dòng cát nằm dọc bờ biển Mauritius tạo nên. Một bức tranh: Nếu mới nhìn có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là bức tranh của một họa sĩ nào đó nhưng đây là hình ảnh hoàn toàn trong tự nhiên với những cái cây khô được chụp trong buổi hoàng hôn với những đụn cát đỏ của Namibia phía sau. Vùng biển động: Nhìn những đám mây vần vũ trên bầu trời như thế này khiến bạn liên tưởng tới một vùng biển động với những con sóng dữ dội. Mặc dù những đám mây asperatus này trông rất đáng sợ nhưng hãy an tâm vì nó không phải là “điềm báo” cho một cơn bão lớn hay một trận cuồng phong nào cả. Hồ nước diệu kì: Vào mùa mưa, hồ muối Uyuni ở Bolivia biến thành một tấm gương khổng lồ xóa nhòa ranh giới giữa bầu trời và mặt đất tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng và mê hoặc. Bên rìa vách đá: Người đàn ông trong bức ảnh tưởng như đang đi bộ rìa một vách đá cheo leo nhưng thực ra người đó chỉ đang đi bộ dọc bờ sông ở Glen Canyon. Nếu bạn không tin, hãy thử nhìn kĩ thì sẽ thấy cái bóng người đàn ông đó phản chiếu trên mặt nước! Một em bé: Bạn có thể tìm thấy hình ảnh em bé trong bức ảnh này không? Nếu mới nhìn, bạn sẽ thấy bức ảnh này không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn rộng ra bạn sẽ thấy các cành cây và vách đá bên dưới sẽ tạo thành hình một em bé đang nằm trong bụng mẹ. Vực thẳm: Bạn có thấy “rùng mình” khi hai cậu bé đang nhảy xuống vực thẳm sâu hoắm này? Thực ra “vực thẳm” đó là giếng Jacob nằm ở bang Texas, Mỹ. Làn nước trong như pha lê của giếng Jacob khiến người khác thấy những người nhảy xuống giếng như đang rơi vào hư không. Những cái cây nằm trên đường: Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm! Tuy nhiên, đây không phải là những cái cây mà là những dòng thủy triều lên xuống được tạo ra trên bãi cát rộng lớn vùng Baja California (Mexico). Những con sóng đá: Những núi đá độc đáo này nằm ở biên giới bang Arizona và Utah. Chúng được hình thành cách đây hàng triệu năm qua mưa gió dưới sự bào mòn của những đụn cát và dần dần biến thành những núi đá với hình dạng kì lạ. Con đường bao quanh núi: Nhìn vào bức ảnh này bạn sẽ tưởng đó là một con đường chạy quanh những dãy núi nhưng thực chất ảo ảnh thị giác này được tạo nên từ dòng chảy và những sắc màu của sông Colorado. Dòng sông “bùng cháy”: Những gì bạn nhìn thấy trong bức ảnh này không phải là một dòng sông đang cháy mà là con sông Rio Tinto ở Tây Ban Nha bị ô nhiễm do các mỏ khai thác. Màu đỏ của dòng sông là do chứa hàm lượng kim loại nặng quá cao. Ảo ảnh mặt trời: Hiện tượng “mặt trời ảo”(Parhelion) được tạo nên do sự khúc xạ ánh mặt trời qua những tinh thể băng trôi lơ lửng trong không khí. Lưới mưa: Hình ảnh này thực sự là một tuyệt tác của tự nhiên khi những giọt nước kết lại với nhau. Tuy nhiên, nếu chú ý kỹ, bạn sẽ thấy những giọt nước này không phải có thể tự kết dính với nhau mà được “mắc” trên một tấm mạng nhện. Ngựa hai đầu: Những vạch đen trắng của những chú ngựa vằn tạo nên hiệu ứng “đánh lừa” thị giác hoàn hảo khiến chúng ta tưởng như có những chú ngựa hai đầu.