Đại gia Việt vung trăm triệu mua gà Đông Tảo về ăn Tết

Chú gà Đông Tảo “đột biến” chân phình to gần 20 cm, có người trả giá 100 triệu đồng Với niềm đam mê sưu tập gà quý hiếm trên thế giới, anh Phan Hồng Minh (Bình Dương) bắt đầu nghiệp nuôi gà năm 2008, xuất phát điểm là giống gà Đông Tảo, loại gà chân phình thô, xấu xí và to con Chủ nhân cặp gà cho hay ban đầu anh mua giống 5 tháng tuổi giá 17 triệu đồng/con, được chọn từ những giống gà nhất nhì để nhân giống. Sau hơn 1 năm chăm sóc, con lớn có trọng lượng 7,4 kg, con nhỏ hơn nặng 6,8 kg Điều đặc biệt, một con có cặp chân khổng lồ, to hơn cả bàn chân người lớn Cận cảnh cặp chân gà "đột biến" nhìn từ phía trước Cặp chân ngoại cỡ sù sì nhìn từ phía dưới. Chú gà này có hình dáng chân khác so với giống loài của nó Một bàn chân có trọng lượng chừng hơn 1 kg, những lớp vảy lớn nhỏ xếp đan xen nhau Mỗi chân phình to đến gần 20 cm. “Gà Đông Tảo cũng dễ nuôi như các loại gà thả vườn khác Đặc trưng của giống gà Đông Tảo là da sùi giống bề mặt trái dâu tằm, bốn ngón chân xòe ra, chia ngón rõ nét, bàn chân dày, cân đối... Đặc điểm nổi bật, dễ nhận biết nhất của gà Đông Tảo là cặp chân to, vẩy thịt chứ không phải vẩy sừng như gà thông thường Ngày xưa, gà Đông Tảo thường được tiến vua, tiến quan hoặc để cúng tế-hội hè Thức ăn chủ yếu của gà Đông Tảo cũng giống như các loại gà kiểng nhập từ nước ngoài, gà thường ở Việt Nam là lúa trộn với rau, cám Ngày nay, người ta thường biếu nhau gà Đông Tảo trong các ngày tết hoặc thường được dùng để thắp hương cúng ông bà tổ tiên Thịt gà Đông Tảo rất thơm ngon, ăn giòn, màu giống với màu của thịt bò nấu chín Nằm trong danh sách các giống gia cầm quý hiếm của Việt Nam, giống gà này đang được bảo tồn nguồn gen, giữ giống bằng nhiều phương cách khách nhau à Đông Tảo khá khó tính, không thích bị nhốt nhưng là giống gà dễ nuôi, dễ sống và thích ứng được với điều kiện tự nhiên của Việt Nam

